外資匯出壓力持續 新台幣收31.93元下週恐測32元大關

美國就業數據疲軟，拖累美元指數走弱，亞幣得以稍作喘息，不過外資匯出壓力仍在，新台幣難逃貶勢，今天盤中距離32元整數大關僅剩半步之遙，終場收在31.93元，貶值2分，續創近3個月新低。外匯交易員認為，外資匯出壓力不減，下週恐將測試32元。

美國最新公布的6月就業報告表現不如預期，市場對聯邦準備理事會（Fed）的升息預期降溫，美元指數走弱，美股則表現分歧，道瓊創新高，科技股下挫。

受到費半下挫影響，台股今天早盤走勢疲弱，一度跌破46000點關卡，隨著傳產股走強，電子股跌勢收斂，大盤由黑翻紅，終場收46780.62點，上漲36.46點。不過外資續砍台股777.82億元，呈現連2賣，累計提款逾1600億元。

外資匯出不停歇，新台幣兌美元今天以31.92元開盤後迅速走弱，不過出口商在31.9元以上均積極拋匯，匯價轉為偏弱震盪，但盤中最低觸及31.995元，距離32元整數大關只差臨門一腳，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至24.905億美元；本週累計貶值7分或0.22%，週線連2貶。

外匯交易員指出，台股似乎還處在短線修正階段，外資趁勢獲利了結，加上7、8月正值股利發放旺季，外資匯出浪潮難止，加重新台幣貶值壓力，只要外資仍賣超台股並匯出，不排除下週測試32元。

不過外匯交易員也說，即便下週觸及32元大關，出口商強勁拋匯需求可提供一定支撐，估匯價於31.8至32.2元的區間波動，呈現緩貶格局，後續新台幣走勢仍將取決於外資匯出力道。