快訊

北捷Apple Pay信用卡嗶進站變「深蹲感應區」 官方曝設計原因

「男人沒保險套就別跟他上床」事後避孕藥發言惹議 林靜儀重申原意

世足攻略／藍白軍勝率9成仍藏隱憂？ 阿根廷戰黑馬維德角關鍵全看前30分鐘

聽新聞
0:00 / 0:00

外資匯出壓力持續 新台幣收31.93元下週恐測32元大關

中央社／ 台北3日電
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照

美國就業數據疲軟，拖累美元指數走弱，亞幣得以稍作喘息，不過外資匯出壓力仍在，新台幣難逃貶勢，今天盤中距離32元整數大關僅剩半步之遙，終場收在31.93元，貶值2分，續創近3個月新低。外匯交易員認為，外資匯出壓力不減，下週恐將測試32元。

美國最新公布的6月就業報告表現不如預期，市場對聯邦準備理事會（Fed）的升息預期降溫，美元指數走弱，美股則表現分歧，道瓊創新高，科技股下挫。

受到費半下挫影響，台股今天早盤走勢疲弱，一度跌破46000點關卡，隨著傳產股走強，電子股跌勢收斂，大盤由黑翻紅，終場收46780.62點，上漲36.46點。不過外資續砍台股777.82億元，呈現連2賣，累計提款逾1600億元。

外資匯出不停歇，新台幣兌美元今天以31.92元開盤後迅速走弱，不過出口商在31.9元以上均積極拋匯，匯價轉為偏弱震盪，但盤中最低觸及31.995元，距離32元整數大關只差臨門一腳，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至24.905億美元；本週累計貶值7分或0.22%，週線連2貶。

外匯交易員指出，台股似乎還處在短線修正階段，外資趁勢獲利了結，加上7、8月正值股利發放旺季，外資匯出浪潮難止，加重新台幣貶值壓力，只要外資仍賣超台股並匯出，不排除下週測試32元。

不過外匯交易員也說，即便下週觸及32元大關，出口商強勁拋匯需求可提供一定支撐，估匯價於31.8至32.2元的區間波動，呈現緩貶格局，後續新台幣走勢仍將取決於外資匯出力道。

外資 美元指數 Fed

延伸閱讀

外資匯出壓力再現！新台幣收31.91元 逼近32元整數大關

外資匯出壓力再現！新台幣收31.91元 回測32元大關

台股早盤一度失守4萬6 新台幣匯價再向32整數關靠攏

台股開低一度急殺近900點！台積電跌破10日線、中纖爆量漲停吸睛

相關新聞

台銀：6月金價明顯走弱 7月上看4500美元

台灣銀行貴金屬部2日發布國際金市月報指出，6月金價明顯走弱，一度跌破每盎司4000美元整數關卡，整體跌幅逾1成；展望7月...

外資匯出壓力持續 新台幣收31.93元下週恐測32元大關

美國就業數據疲軟，拖累美元指數走弱，亞幣得以稍作喘息，不過外資匯出壓力仍在，新台幣難逃貶勢，今天盤中距離32元整數大關僅...

樺漢旗下超恩收購博來科技 投審司核准

工業電腦大廠樺漢（6414）3日代子公司超恩公告經濟部投資審議司核准公開收購博來科技（7562）普通股。

台灣股民需求熱！彭博：元大證券尋求420億元聯貸

知情人士透露，台灣最大券商元大證券及旗下子公司正透過兩筆聯貸案籌資，金額最高達新台幣420億元（13億美元）。這項籌資案凸顯在全民瘋台股之際，對金融服務的需求大增。

元大金將於7月21日除息 每股配發1.8元

元大金（2885）公告除息相關事宜。7月21日除息，除權息基準日為 7月27日，現金股利發放日為8月14日。每股配發1.8元。

陪伴沒有距離 群益金鼎證券帶員工走進公益現場

在許多人印象中，證券公司是與市場數字、投資報酬率密切相關的金融機構。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。