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北富銀兒童帳戶達32.7萬戶 資產規模年增8%

中央社／ 台北3日電

台北富邦銀行今天表示，截至5月底，北富銀小富翁帳戶（兒童帳戶）累積達32.7萬戶，年成長5.9%，總資產規模達新台幣1492億元，年成長8.7%；如果進一步觀察資產配置，以基金投資占比達67%居冠。

台北富邦銀行持續以教育強化全民金融素養，2026年小富翁理財營今天在安和分行正式展開，邀請位在南投縣仁愛、埔里、魚池三鄉交界的布農族學校中正國小學童參與，透過金融課程、互動桌遊與小小行員體驗，引導建立正確理財觀。

北富銀副總經理郭佳綾表示，金融教育不應受到地域或成長背景限制，過去「小富翁理財營」曾為偏鄉學童及聽語障學童規畫專場活動，今年更首度開辦原住民學童專場，將金融教育延伸至更多有需要的族群，希望讓不同背景的孩子從小培養基礎金融能力，縮小城鄉差距，落實普惠金融精神。

北富銀自1998年推出「小富翁帳戶」，整合存款、外幣及基金等資產管理功能。

北富銀表示，截至5月底，北富銀小富翁帳戶累積達32.7萬戶，較去年同期成長5.9%，其中18歲以下的客戶戶數年增逾11%；總資產規模達1492億元，年成長8.7%。從資產配置觀察，以基金投資占比達67%居冠，其中逾70%採單筆投資方式，其次為海外債商品。

北富銀指出，從帳戶數與資產規模同步成長可見，兒童理財已從單純儲蓄逐步延伸至資產配置，家長也積極運用多元金融工具為子女提早累積未來發展所需的財務基礎。

北富銀 台北富邦銀行 埔里

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