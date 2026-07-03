北捷多元卡感應 台新銀獨家收單助推國際觀光利多

台北捷運7月起全面開放國內外信用卡及綁定Apple Pay、GooglePay、Samsung Pay等皆可感應進站，台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀表示，國際旅客來台旅遊，不再需要排隊買單程票或另購票卡即可搭乘捷運，對推廣觀光是一大利多。

此次也全面開通「Apple Pay 快速交通模式」，iPhone與Apple Watch用戶只要把錢包App內的一張信用卡或簽帳金融卡設定為「快速交通付款卡」，過閘時無須解鎖螢幕，可在關閉螢幕的狀況下，將手機輕靠閘門最下方的感應處，即可於1秒內完成感應通行。

根據台新銀行統計，今年上半年獨家承作台北捷運「信用卡感應」與「QR Code乘車碼」收單服務以來，在短短6個月試營運期間，累積搭乘人次逾百萬，其中有8成使用者年齡介於35歲以下，9成習慣以手機感應取代實體卡片，顯示行動支付已成為年輕世代通勤主流。

包國儀表示，台新銀行致力打造一個讓消費者生活更便利的生態圈，交通絕對是不可或缺的一環，這次扮演台北捷運多元支付方案中唯一的收單銀行，全線閘門支援Visa、Mastercard、JCB、DiscoverNetwork、Diners Club International等信用卡國際組織，也接受電子錢包。

包國儀說，如同台灣民眾常去國外旅遊，若想要搭乘不同國家的公共交通工具，常常會感受到不方便之處，不過未來國際旅客來台北旅遊，不用耗時耗力去搞懂不同購票方式，只要一卡在手即可暢行台北，可說是最大福音。

包國儀透露，除了台北捷運外，台新銀行長期以來負責台灣高鐵刷卡購票金流收單服務，亦與新北捷運進行合作，這些合作經驗及相關數據都是建構金融生態圈重要的參考資料。至於是否可能將服務擴展到台中捷運、高雄捷運，她說，只要有機會都會去投標，積極爭取這項服務。