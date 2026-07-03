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虛擬資產專法三讀 勤業眾信籲企業從三大方向布局

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導

《虛擬資產服務法》正式完成立法院三讀，象徵台灣虛擬資產市場正式邁入法制化與制度化新階段。勤業眾信表示，專法不僅有助提升市場透明度、強化投資人保護，也為穩定幣、鏈上金融及數位支付等創新應用建立更明確的監理架構，將成為推動台灣數位金融發展的重要里程碑。

勤業眾信指出，全球虛擬資產市場已逐步由「創新驅動」轉向「制度驅動」，包括歐盟《加密資產市場規範》（MiCA）、新加坡及美國等都已陸續建立相關監理制度。此次台灣完成專法三讀，也有助於與國際接軌，讓上市櫃公司、金融機構及虛擬資產服務商（VASP）未來有更明確的法遵依據。

面對專法正式上路，勤業眾信建議企業及金融機構應立即展開虛擬資產轉型布局，並優先從三大方向著手。首先，建立完整的虛擬資產治理架構，將董事會監督、內控制度、私鑰管理及第三方服務管理納入企業治理體系。

其次，強化法遵與風險管理能力，完善反洗錢、風險控管及鏈上交易監控等制度，降低未來營運及法遵風險。最後，提前布局未來商業模式，評估穩定幣支付、實體資產代幣化（RWA）、虛擬資產託管、鏈上金融及Web3金融等新興應用，透過概念驗證（POC）及場域試行，逐步建立可規模化的營運模式。

勤業眾信表示，《虛擬資產服務法》三讀通過只是起點，未來企業競爭力將取決於治理能力、風險管理及數位金融布局是否完善，及早投入者將更有機會掌握新一波數位金融發展商機。

歐盟 新加坡 立法院

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台灣邁入虛擬資產法規元年 009825提前布局金融創新商機

虛擬資產法三讀通過

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