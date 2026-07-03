王道銀行推出回饋金撲滿 刷卡回饋金享優利活儲年利率12%

王道銀行（O-Bank）即日起推出「回饋金撲滿（Lucky Money）」，王道卡友只要開啟回饋金撲滿，刷簽帳金融卡的基本刷卡回饋金便可直接存入此撲滿，2026年8月1日至12月31日期間可享優利活儲年利率12%，且存款額度無上限，7月底前開啟撲滿且消費滿額還可額外享新台幣88元現金回饋。

王道銀行同時推出多項刷卡與行動支付優惠，包括首次以王道卡綁定全支付，單筆消費滿新台幣200元可享50全點回饋；以王道卡綁指定行動支付且完成登錄，單筆消費滿新台幣500元最高享5%現金回饋；另針對捷運通勤加碼回饋，綁Apple Pay搭台北捷運最高享11%現金回饋；此外，海外刷王道卡且完成登錄，最高可享6%現金回饋。

2026年7月1日至12月31日，王道銀行客戶只要透過網銀或App申請「回饋金撲滿」，並於活動期間存入回饋金新台幣1元以上，次一營業日起至活動截止前撲滿內之所有餘額皆可享年利率12%優惠，存額無上限。為了鼓勵卡友開啟回饋金撲滿，王道銀行針對開啟回饋金撲滿的客戶提供指定行動支付消費優惠，只要7月底前成功開啟回饋金撲滿，且7月至9月連續三個月使用Apple Pay、LINE Pay、街口支付、悠遊付、全盈+、iPASS MONEY、icash Pay及全支付等任一指定行動支付消費，並每月累積一般消費達新台幣888元以上，即可享新台幣88元額外回饋，每人限回饋一次，依開啟撲滿順序排序，額滿將於官網公告。

王道銀行同時推出多項刷卡與行動支付優惠，即日起至2027年1月3日，首次以王道卡綁定全支付，單筆消費滿新台幣200元，即可享50全點回饋，1點全點等值新台幣1元，活動期間每一全支付帳號最多回饋一次；另於活動期間內，使用全支付綁定王道卡於指定場域消費，不限消費金額，每筆最高可享5%全點回饋，每一全支付帳號每周最高回饋30全點。總回饋點數將依消費順序計算，送完即止。

除了全支付優惠外，王道銀行同步推出行動支付消費加碼活動，即日起至9月30日，以王道卡綁定Apple Pay、LINE Pay、街口支付、悠遊付、全盈+、iPASS MONEY、icash Pay及全支付等指定行動支付，單筆消費滿新台幣500元以上且完成活動登錄，即可享額外加碼4%現金回饋，每人每月加碼回饋上限新台幣500元，若加計原有1%現金回饋，最高可享5%現金回饋。每月限量，依完成登錄順序計算，額滿將於官網公告。其中，於上述活動期間持王道卡綁定Apple Pay於台北捷運感應乘車，所付車資還可再享額外加碼10%現金回饋，每人每月加碼回饋上限新台幣88元，每月限量，依刷卡順序計算，額滿將於官網公告。

此外，因應夏日海外旅遊消費旺季到來，王道銀行更推出「海外刷王道」優惠活動，即日起至9月30日，持王道卡於海外一般消費，並於消費當月完成登錄，即可享額外加碼5%現金回饋，若加計原有1%現金回饋，最高享6%現金回饋。每人每月加碼回饋上限新台幣1,000元，每月限量，此加碼回饋不適用綁定行動支付的交易，額滿將於官網公告。