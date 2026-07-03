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推動創新金融服務 國泰世華銀行勇奪《亞洲銀行與財金》雜誌5項大獎

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行勇奪《亞洲銀行與財金》雜誌5項大獎，深耕數位體驗、永續金融、財富管理與信用卡創新 等，卓越成果獲國際肯定。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行勇奪《亞洲銀行與財金》雜誌5項大獎，深耕數位體驗、永續金融、財富管理與信用卡創新 等，卓越成果獲國際肯定。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀行以創新的金融服務與以客戶為核心的經營成果，獲國際財經媒體《亞洲銀行與財金（Asian Banking & Finance）》雜誌頒發5項大獎，包含「台灣年度客戶體驗方案獎」、「香港年度可持續發展倡議獎」、「台灣年度私人財富銀行獎」、「台灣年度信用卡創新方案獎」，以及「越南年度最佳聯貸案」等，獲獎範疇橫跨數位金融服務、永續金融、企業金融、私人財富管理與信用卡產品，展現國泰世華以科技、數據與金融專業，持續打造便利、安全且具前瞻性的金融服務體驗。

面對金融科技快速演進，國泰世華以客戶需求為核心，整合生成式AI、個人財務管理（PFM）與數位安全三大能力，打造無縫一站式數位金融體驗。CUBE App於2025年12月推出首個結合生成式AI的對客服務「對話式功能搜尋」，讓客戶以自然語言快速找到所需功能。同時新投資首頁整合多元投資產品，協助掌握完整財務輪廓。

今年3月，國泰世華更攜手Visa推出CUBE App「小額跨境匯款」服務，客戶免開外幣帳戶、免約定帳號，即可支援全球八國幣別匯款。另透過生物辨識與帳戶安全險，強化交易防護，打造兼具便利與信賴的金融體驗，本次榮獲「台灣年度客戶體驗方案獎」肯定。

國泰世華CUBE信用卡本次也榮獲「台灣年度信用卡創新方案獎」，展現其在產品創新、數位體驗與客群經營上的領先實力。面對台灣信用卡市場多卡並用、權益分散等痛點，國泰世華自2021年推出CUBE信用卡，以「一卡多權益，彈性隨你選」為核心，打造台灣首張權益切換信用卡，讓客戶可依消費情境透過App自主選擇最適合權益方案，突破傳統固定回饋模式。

CUBE信用卡不僅是一張卡，更是推動數位金融創新的經營平台，透過專利系統架構，快速配置常駐、主題、快閃、條件式與個人化權益，並結合客戶產品、資產與互動行為，提供差異化推薦與專屬任務，深化客戶往來。上市以來，CUBE信用卡持續創造市場第一成果，帶動卡友使用黏著與行為深化，成為推動台灣信用卡商業模式轉型的重要里程碑。

財富管理方面，國泰世華本次榮獲「台灣年度私人財富銀行獎」，展現其突破傳統財富管理框架的創新成果。國泰世華攜手國際頂尖私募資產管理機構，引進多元投資機會，並率先導入「機構投資人級別」思維，從客戶整體財富需求出發，提供涵蓋資產配置、流動性管理、風險管理、家族傳承與家族辦公室服務的全方位解決方案。

為強化專業投資服務能量，國泰世華成立投資策略辦公室（Chief Investment Office，簡稱CIO），建構全球市場觀點、投資組合模型及顧問式架構，並領先同業於台灣導入貝萊德Aladdin Wealth科技平台，將投組分析、風險控管與情境模擬融入服務流程，同時運用大數據串聯線上與實體通路，打造個人化體驗；另也持續以數位科技強化詐欺偵防與資產保護，樹立財富管理新標竿。

在永續金融領域，國泰世華銀行香港分行首度榮獲「香港年度可持續發展倡議獎」，展現海外分行深化綠色金融與永續營運的成果。過去一年，香港分行積極提供企業客戶多元綠色融資解決方案，並建構完整「永續產品框架」，強化綠色及永續金融產品服務體系；同時推出「永續定期存款產品」，引導企業資金投入兼具環境與社會責任的相關項目，奠定永續金融發展基礎。此外，香港分行首次與香港電力供應業者合作，採購逾15萬度可再生能源證書（Renewable Energy Certificate, REC），預估每年減少約90噸用電碳排，成為國泰世華首家透過購買再生能源證書實踐綠色營運的海外分行，具體展現落實永續發展策略的決心與行動力。

國泰世華銀行胡志明市分行深耕越南逾20年，憑藉與大型企業及金融機構的深厚合作關係，持續強化聯貸業務能量。此次胡志明市分行擔任VPBank永續聯貸案主辦及包銷銀行之一（MLAUB），榮獲「越南年度最佳聯貸案」肯定。該案原始規模10億美元，最終募集達15.63億美元，超額認購逾50%，為越南同類型最大規模聯貸案，該筆資金將支持綠色專案、女性主導企業融資及具社會影響力業務發展，不僅為越南金融市場樹立永續金融新標竿，也彰顯國泰世華在大型複雜融資案件中的結構規劃、資金募集與跨機構協作能力。

國泰世華 國泰 銀行

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