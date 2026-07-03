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臺灣企銀首張頂級信用卡 福企無限卡上市

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
臺灣企銀董事長李嘉祥（左3）、臺灣企銀總經理李國忠（左2）、台灣Visa總經理黃慧琴（左4）、財金公司副總經理陳昌脩（左5）、台灣Visa副總經理姜寧（左6）、EZTABLE營運長江誌峰（左1），共同見證臺灣企銀首張頂級信用卡福企無限卡正式上市。臺灣企銀／提供
臺灣企銀董事長李嘉祥（左3）、臺灣企銀總經理李國忠（左2）、台灣Visa總經理黃慧琴（左4）、財金公司副總經理陳昌脩（左5）、台灣Visa副總經理姜寧（左6）、EZTABLE營運長江誌峰（左1），共同見證臺灣企銀首張頂級信用卡福企無限卡正式上市。臺灣企銀／提供

臺灣企銀（2834）持續拓展個人金融服務版圖，推出首張頂級信用卡「福企無限卡」，象徵個人金融服務布局邁入全新里程碑。

福企無限卡結合Visa Infinite無限秘書24小時專屬服務，涵蓋美饌饗宴、旅遊交通及消費回饋等專屬權益，從商務往返到日常生活，提供全方位尊榮體驗，滿足高端客群對品質生活與專屬服務的期待。

臺灣企銀李嘉祥董事長表示，臺灣企銀一直是企業主最可靠的夥伴。福企無限卡的推出，代表已經準備好以同等的專業與誠意，陪伴客戶走進生活的每一個場景，持續深化個人金融服務布局。

七夕情人節與父親節接連到來，福企無限卡持卡人透過 EZTABLE 預訂指定餐廳，可享「兩人同行、一人免費」優惠，適用餐廳涵蓋饗饗、旭集、島語、漢來海港、台北君悅酒店、文華東方酒店及欣葉日本料理等人氣話題餐廳，每卡每月最高可使用2次。此外，符合條件者還享市區停車每次最高3小時免費停車服務。

經常往返國內外的商務人士或旅客，福企無限卡從出發到返程亦提供完整旅遊禮遇，單筆刷卡3萬元以上機票或團費可預約機場接送，一年最高享6次免費機場接送，或免費機場停車服務最長30天，從容抵達機場可使用機場貴賓室服務，全年最高可免費使用貴賓室8次，及最高新台幣5,000萬元旅遊平安保險保障。

福企無限卡也提供保費最高1.6%回饋，單筆保費達新臺幣500萬元以上再享加碼20,000元刷卡金回饋，讓持卡人在享受尊榮體驗之餘，也能提升資產管理效率，實踐理想生活。

福企無限卡上市提供首年免年費優惠，新卡友首刷滿額享3,000元刷卡金回饋；前200名核卡且符合首刷禮資格者，再享免費機場接機或送機1趟次，另迎接暑假旅遊旺季到來，推出「Fun假刷出無限精彩」活動，於指定旅遊通路及海外消費最高可享額外20,000元刷卡金加碼回饋。

信用卡 饗饗 臺灣企銀

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