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台灣邁入虛擬資產法規元年 009825提前布局金融創新商機
立法院6月30日三讀通過《虛擬資產服務法》，正式建立我國虛擬資產服務及穩定幣發行管理制度，象徵台灣數位金融監理邁入新里程碑，也宣告台灣正式邁向虛擬資產法規元年。隨著各國監理制度逐步完善，穩定幣正從加密貨幣市場走向主流金融應用，成為全球金融創新的重要發展方向。
看好全球金融創新的長期成長趨勢，聯邦投信推出聯邦美國金融創新ETF（009825）已於7月1日正式成立，預計7月17日掛牌上櫃，提供投資人掌握金融科技與虛擬資產產業發展的新選擇。
聯邦投信表示，009825成分股主要涵蓋美國金融創新領域具代表性的企業，包括Visa、Mastercard、Robinhood等國際知名公司，掌握數位支付普及與金融科技創新所帶來的成長機會。值得注意的是，該基金採取「等權重配置機制」、精選30檔潛力股，透過布局大、中、小型企業，完整參與龍頭企業與潛力新秀的成長爆發機會，搶先佈局虛擬資產新商機。
聯邦投信表示，回顧過去十年，科技創新改變了資訊取得、消費及生活方式；展望未來，隨著人工智慧、區塊鏈及穩定幣等技術持續融合，支付、交易及資產管理模式仍有持續演進空間，相關企業營運表現可望受產業發展帶動。
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