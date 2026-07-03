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陪伴沒有距離 群益金鼎證券帶員工走進公益現場

經濟日報／ 撰文／聯經人文企業獎

在許多人印象中，證券公司是與市場數字、投資報酬率密切相關的金融機構。

群益金鼎證券，透過長達18年持續的公益投入，將人文關懷融入企業日常，它所累積的不只是企業形象，而是一種改變社會的力量。「群益，本身就代表『群眾利益』。我們期許以群眾利益為優先。」李文柱總經理在專訪中開門見山地道出了企業的起心動念。

從2008年持續至今的「群起獻愛心攜手做公益捐血活動」，到2014年啟動的「群益愛閱讀」計畫，群益以超過35年的累積投入，將企業資源轉化為教育、健康與社會關懷的實際力量，也讓金融專業展現出更深層的人文價值，成為第三屆人文企業獎「社會關懷卓越獎」得主。

愛閱讀為偏鄉孩子打開黃金屋

十二年前，群益團隊走進偏鄉校園，發現許多孩子不僅缺乏閱讀資源，更缺少接觸金融理財與永續教育的機會。

群益決定結合自身金融專業，打造不同於一般閱讀推廣計畫的教育模式。他們將金融理財、永續發展與生活教育融入閱讀教材中，透過企業志工陪伴，讓孩子從中建立對未來的想像。

截至2025年，群益愛閱讀已擴展至全台16所偏鄉小學，累計超過4,500名學童受惠，捐贈閱讀認養金超過千萬元。

學校的校長、主任與老師最清楚孩子們缺乏什麼。因此群益採取去中介化的作法，將捐贈預算直接交付給學校，讓經費發揮最高的自主配置彈性。這不僅跳過了公部門層層審批的繁瑣行政流程，更實質給予校方最及時、靈活的支持。透過校方的回饋，孩子不僅學會儲蓄觀念，更開始理解資源運用的重要性，甚至能主動與家人分享學習內容。

「群益愛閱讀」志工入校陪讀，以《小兔子愛理財》繪本與學童互動，落實普惠金融與在地關懷。（圖/群益金鼎證券提供）

帶孩子走出教室，看見更大的世界

讀萬卷書也要行萬里路，群益同時規劃「城市之旅」，讓孩子走出教室打開眼界。

多年來，帶領偏鄉學童走訪故宮博物院、台北101、淡水雲門劇場、誠品書店、股票博物館以及海洋科技博物館等場域。

今年他們與誠品文化藝術基金會合作，讓孩子們在誠品表演廳體驗高規格的音樂饗宴；群益現場發給每位學童 300 元的購書券，讓他們可在書店挑選一本自己最喜歡的書。李文柱感性地說，他跟孩子們講，希望這本隨他們心意挑選的書，能陪伴他們一輩子。如果孩子喜歡漫畫、繪畫，搞不好這本書就能開啟他們的視野，學得一技之長。

這些都市孩子習以為常的景象，對許多偏鄉學生卻是人生第一次接觸。

透過親身體驗，孩子不只看見不同的城市風景，更開始理解文化、產業與社會運作的多元樣貌。

2024年城市之旅活動滿意度高達98%，顯示這種結合閱讀與體驗的人文教育模式，確實為孩子帶來深刻影響。

孩子在松菸誠品書店參加城市之旅的合影。（圖/群益金鼎證券提供）

不是幫助者，志工是陪伴者

不同於委託外部基金會操作，上述的公益活動全由群益的企業公關團隊與全台分公司同仁，直接投入校園服務執行。

透過志工培訓制度，企業員工化身閱讀陪伴者，走進孩子的生活。

這種「去中介化」模式不僅提高資源使用效率，也建立起企業與學校之間長期而深厚的信任關係。

為了實質支持同仁投入社會關懷，群益實施有「志工假」制度，即使同仁不是參與公司的公益專案，而是自發前往外面的孤兒院捐贈、海邊淨灘，只要提出拍照等簡單證明，皆可申請不扣薪的志工假。許多參與志工表示，陪伴孩子成長的過程，也讓自己重新認識工作的意義與企業存在的價值。

18年捐血不間斷，創造三重價值善循環

除了教育關懷，群益另一項長期公益行動是已持續18年的捐血活動。

截至2025年，累計募集超過24,272袋熱血，相當於超過600萬CC血液，為台灣醫療體系提供穩定支援。

即使在疫情期間，群益仍未中斷捐血行動，展現企業對社會責任的堅持。

如今，「群益捐血日」早已成為企業文化的一部分，許多員工養成定期捐血習慣，讓公益從活動變成日常。

群益金鼎證券董事長周秀真（右三）總經理李文柱（右二)於捐血活動上與信望愛智能發展中心及阿古力社會企業代表合影，以愛心捐血活動禮，扶助弱勢及支持小農。（圖/群益金鼎證券提供）

群益更進一步思考如何讓公益效益最大化。

捐血活動贈禮不再只是紀念品，而是成為支持弱勢與在地經濟的平台。

群益連續七年認購信望愛智能發展中心手工皂，支持身心障礙者穩定就業；2025年更採購1,800公斤有機白米，協助社會企業與友善小農發展。

同時，還將防詐騙資訊融入白米包裝設計，透過QR Code向民眾推廣金融安全知識。

一場捐血活動因此串聯起健康促進、弱勢扶助、地方創生與金融教育，形成善的循環。

群益金鼎證券支持的信望愛智能發展中心手工皂與阿古力有機永續米。（圖/聯經人文企業獎提供）

讓證券業成為社會共好的推手

「做對的事情很重要。賺的錢拿來做公益，是代代相傳的福氣。」李文柱總經理說。

長期投入時間與耐心，讓公益不再只是一次性的資源給予；從偏鄉閱讀到熱血捐贈，從金融教育到防詐宣導，群益金鼎證券展現的不只是企業社會責任，更是一種長期主義的人文實踐。

群益 健康

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