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央行臉書追思葛林斯班 從救市英雄到金融海嘯反思者

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
美國聯準會（Fed）前主席葛林斯班（Alan Greenspan）（圖／央行臉書）
美國聯準會（Fed）前主席葛林斯班（Alan Greenspan）（圖／央行臉書）

美國聯準會（Fed）前主席葛林斯班（Alan Greenspan）日前因帕金森氏症併發症辭世，享嵩100歲。中央銀行3日於臉書發布最新專文，回顧這位曾被譽為「經濟大師（Maestro）」的傳奇央行家一生，細數其18年半的Fed主席生涯，肯定他在多次金融危機中穩定市場的貢獻，也直言他過度相信金融創新與市場自律，最終成為2008年全球金融危機的重要教訓，並以其勇於承認錯誤的態度，作為留給後世最重要的啟示。

央行指出，葛林斯班自1987年至2006年擔任Fed主席，歷經雷根、老布希、柯林頓及小布希四位美國總統，任期長達18年半，僅次於前Fed主席馬丁。他上任不久便遭遇1987年「黑色星期一」股災，透過迅速提供市場流動性穩定金融秩序，其後又帶領美國度過亞洲金融風暴、長期資本管理公司（LTCM）危機、網路泡沫及911恐攻等重大事件，因此奠定全球最具影響力央行首長之一的地位。

央行也回顧葛林斯班鮮明的個人特色，包括市場熟知的「葛氏風格（Greenspeak）」。他認為央行官員不宜因一句話造成市場劇烈波動，因此經常以含蓄、迂迴的方式對外溝通，甚至留下「如果你們認為完全理解我說的話，那你們一定誤解了我的意思」等經典名言。此外，他1996年提出「非理性榮景（irrational exuberance）」一詞，提醒市場留意資產價格泡沫，也成為金融史上最具代表性的警語之一。

不過，央行也指出，葛林斯班的歷史評價在2008年金融海嘯後出現重大轉折。由於長期奉行自由市場理念，相信金融機構會基於自身利益做好風險管理，加上支持金融創新與市場自律，導致低估金融體系累積的系統性風險，最終使自由放任的理念受到嚴厲檢驗。

央行表示，葛林斯班在金融危機爆發後出席美國國會聽證會時，坦承自己過去深信市場能自我調節的觀念「存在缺陷」，這番公開認錯也成為金融史的重要時刻。央行認為，能夠誠實面對政策失誤、反思過去決策，正是葛林斯班留給後人的重要啟示。

專文也引用前央行總裁彭淮南回憶錄指出，葛林斯班及其繼任者柏南克對金融創新抱持過高期待，是全球金融危機的重要背景之一，而危機帶來的經濟衝擊，也讓世界付出沉重代價。

此外，央行也比較葛林斯班與彭淮南兩位長期領導央行的作風。兩人都不迷信經濟模型，重視實體經濟觀察與決策判斷，也都歷經四位元首、長期獲得政府信任。然而，在金融監理理念上卻存在明顯差異。葛林斯班主張市場自律、支持金融自由化；彭淮南則認為，當市場失靈、金融創新可能危及金融穩定時，政府應及早介入，並以亞洲金融風暴期間限制新台幣NDF交易，以及多次祭出房市信用管制為例，強調預防資產泡沫的重要性。

央行表示，葛林斯班的一生兼具榮耀與爭議，既是危機中的穩定者，也是金融海嘯的重要借鏡。他留下的不只是貨幣政策典範，更提醒全球央行，金融創新固然能提升市場效率，但唯有兼顧風險管理與金融穩定，才能避免歷史重演。

央行 中央銀行 美國聯準會 葛林斯班

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