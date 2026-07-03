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日圓兌美元回升至161 國銀分析可能是這原因

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
日圓兌美元匯率示意圖。 路透
日圓兌美元匯率示意圖。 路透

日圓兌美元匯率2日自162.5附近回升，3日來到161.1左右震盪。本國銀行分析，日圓兌美元日前觸及近40年低價後，日圓開始反彈，主要與市場對日本政府可能調整匯市干預策略的預期升溫有關。

國銀指出，近期市場傳出，日本官方可能不再循過去透過公開喊話預告干預匯市，而是採取更低調的溝通方式。尤其日本最高匯率事務官三村淳日前未重申政府一貫的匯率立場，使市場揣測官方未來可能採取不同的干預策略，有助抑制投資人持續建立日圓空頭部位。

展望後市，國銀認為，日圓三個月內將持續在161價位震盪，若美國聯準會降息時間點與幅度更明確，日圓較有機會擺脫弱勢位。

日圓 匯率 日本

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