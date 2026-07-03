玉山證券推「台股e指存」服務助小資族 第3季新戶抽冰島來回機票

台股投資熱度持續升溫，為協助投資人踏出存股第一步，玉山證券「台股e指存」數位服務，提供ETF與股票定期投資服務，讓投資人以低門檻、分批方式投入，逐步累積長期資產。同時於第三季推出證券新戶限定活動，自2026年7月1日至9月30日止，新戶完成活動登錄並符合資格後開始交易，即有機會抽中冰島來回機票及「饗 A Joy」餐券。

玉山證券表示，持續優化「台股e指存」服務，顧客可於「玉山證券A+行動下單」APP、「玉山E-Trader」APP及玉山證券官網內使用，目前已提供逾450檔ETF及股票標的，並享有單筆2萬元內均一手續費優惠，有助降低投資門檻。投資人可依需求選擇「日日存」定期投入，或運用市場獨家「技術存」功能，依均線、KD、RSI等技術指標設定進場條件，於條件符合時自動分批買進，協助掌握布局時機並降低盯盤負擔。配合新戶活動期間，投資人透過台股e指存進行定期投資，亦可同步累積抽獎機會。

根據證交所統計，台股總開戶人數至2026年5月已突破1,433萬人，續創歷史新高，其中30歲以下族群占比持續提升，顯示年輕世代參與投資意願明顯增加。在市場波動與投資機會並存的環境下，以定期投入或分批布局方式參與市場，已逐漸成為新手投資人重要且穩健的資產累積策略。

玉山證券表示，透過「台股e指存」等數位投資工具，有助投資人由小額開始建立紀律投資習慣，搭配本次新戶活動提升市場參與動能，讓投資人累積資產的同時，亦有機會獲得旅遊與餐飲體驗。