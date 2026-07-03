台股早盤一度失守4萬6 新台幣匯價再向32整數關靠攏

台股投資熱度持續升溫，為協助投資人踏出存股第一步，玉山證券「台股e指存」數位服務，提供ETF與股票定期投資服務，讓投資人以低門檻、分批方式投入，逐步累積長期資產。同時於第三季推出證券新戶限定活動，自2026年7月1日至9月30日止，新戶完成活動登錄並符合資格後開始交易，即有機會抽中冰島來回機票及「饗 A Joy」餐券。

2026-07-03 10:51