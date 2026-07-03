聽新聞
0:00 / 0:00
台股早盤一度失守4萬6 新台幣匯價再向32整數關靠攏
美國6月非農增5.7萬人，低於市場預期，就業疲弱壓制升息預期，美元指數跌破101。今早新台幣匯價以31.92開盤，貶值1分，開盤半小時內最低匯價來到31.95元。
近期外資在台股持續提款走人，昨天新台幣終場貶破31.9元,創近三個月來新低。今早台股開盤後一度失守「4萬6」，新台幣匯價再向32元整數關靠攏。
昨天亞幣中，新台幣表現相對偏弱，相較於日圓升值0.77%，韓元升值0.4%，星元升值0.18%，人民幣升值0.09%，新台幣呈貶值0.11%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。