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台股早盤一度失守4萬6 新台幣匯價再向32整數關靠攏

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
今早新台幣匯價以31.92開盤，貶值1分，開盤半小時內最低匯價來到31.95元。聯合報系資料照
今早新台幣匯價以31.92開盤，貶值1分，開盤半小時內最低匯價來到31.95元。聯合報系資料照

美國6月非農增5.7萬人，低於市場預期，就業疲弱壓制升息預期，美元指數跌破101。今早新台幣匯價以31.92開盤，貶值1分，開盤半小時內最低匯價來到31.95元。

近期外資在台股持續提款走人，昨天新台幣終場貶破31.9元,創近三個月來新低。今早台股開盤後一度失守「4萬6」，新台幣匯價再向32元整數關靠攏。

昨天亞幣中，新台幣表現相對偏弱，相較於日圓升值0.77%，韓元升值0.4%，星元升值0.18%，人民幣升值0.09%，新台幣呈貶值0.11%。

台幣 台股 美元指數 匯率

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新台幣開盤貶1分　為31.92元

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新台幣開盤貶1分　為31.92元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.92元開盤，貶1分

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