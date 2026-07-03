台銀：6月金價明顯走弱 7月上看4500美元

台灣銀行貴金屬部2日發布國際金市月報指出，6月金價明顯走弱，一度跌破每盎司4000美元整數關卡，整體跌幅逾1成；展望7月，走勢持續受中東地緣政治發展、美國經濟數據及聯準會政策預期所牽動，預測最低每盎司3500美元，最高上看4500美元。

台銀表示，金價6月在中東衝突升溫與美國貨幣政策預期交錯下明顯承壓。月初受強勁就業與高通膨數據影響，市場降息預期降溫，金價自高位快速下滑，隨後雖然一度因美伊協議預期升溫而反彈，但聯準會（Fed）轉趨鷹派壓制上行空間，加上美伊談判反覆與美元走強影響，金價震盪走弱至每盎司4000美元，全月呈現震盪下跌走勢。

從技術面觀察，台銀說明，金價6月跌破各均線支撐，短中期趨勢轉空，相對強弱指數（RSI）及平滑異同移動平均線指標（MACD）等主要技術指標偏弱，顯示空方仍掌握盤勢，雖一度出現買盤承接帶動反彈，但反彈幅度有限，在未有效站回6月反彈高點、約每盎司4300美元前，短線仍偏弱勢整理格局，後續需觀察每盎司4000美元附近是否止穩或延續修正走勢。

台銀表示，展望7月，金價走勢將持續受中東地緣政治發展、美國經濟數據及聯準會政策預期所牽動，若美伊停火機制逐步落實並維持荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）通行穩定，油價回落將有助通膨壓力降溫，市場對聯準會升息預期可望緩和，美元指數與美債殖利率上行動能可能轉弱，有利金價出現技術性反彈。

不過，台銀提醒，若談判破局或地緣政治衝突再度升級，推動油價反彈並加深通膨疑慮，或美國就業、通膨數據持續強勁，強化市場對聯準會升息的預期，美元走強仍將對金價構成壓力。預測短、中期支撐為每盎司3820美元、3650美元及3500美元，上檔反壓則為每盎司4180美元、4300美元及4500美元。