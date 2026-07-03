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兆豐銀夏令營 扎根金融教育

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
兆豐銀行舉辦2026理財夏令營，董事長董瑞斌（前排中）及總經理黃永貞（前排右四）為活動揭開序幕。兆豐銀行／提供
兆豐銀行舉辦2026理財夏令營，董事長董瑞斌（前排中）及總經理黃永貞（前排右四）為活動揭開序幕。兆豐銀行／提供

為推動金融教育向下扎根，兆豐銀行於昨（2）日舉辦「2026兆豐理財夏令營—獵魔守護團出動！動物王國理財冒險」台北場，課程透過一日沉浸體驗式學習設計，帶領學童在情境遊戲與闖關任務中學習金錢管理、儲蓄觀念、銀行功能、國際外匯及風險與防詐等基礎知識，培養正確的理財觀念與金融素養。

該系列活動後續將於7月23日及7月24日分別於台中及高雄舉辦，持續擴大金融基礎教育的推廣效益。

本次理財夏令營報名相當踴躍，吸引近百名學童報名參與，活動採分組闖關方式進行，孩子們化身「獵魔守護團」，在充滿趣味的「動物王國」冒險情境中完成各項理財任務。課程內容涵蓋金錢價值認識、收入與支出模擬、儲蓄觀念建立、銀行與外匯介紹，以及金融防詐等主題，透過互動與體驗式學習，使抽象的金融知識轉化為貼近日常生活經驗，提升學習理解與參與度。

為深化金融素養教育，課程進一步導入資產與風險管理觀念，介紹基金、保險、ETF及機器人理財e把兆投資平台等投資工具，並結合生活情境模擬，讓學童在闖關中體驗突發支出對財務影響，引導理解「報酬與風險並存」基本原則，建立初步的投資思維與判斷能力。

面對日益多元的金融詐騙手法，活動亦規劃防詐教育單元，透過案例解析與情境判斷，引導學童辨識假投資、假中獎及假冒客服等常見詐騙類型，並提醒落實兆豐反詐「五不」原則：不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊，強化金融安全意識。

兆豐銀行表示，金融教育不僅是金錢使用的學習，更是價值觀與責任感的培養。透過結合遊戲化與情境式教學的理財夏令營，讓金融知識從小扎根，協助學童建立正確理財觀與防詐意識，未來將持續透過多元創新教育形式，深化金融知識普及，培育具備財務素養與風險意識的新世代。

兆豐銀 夏令營 高雄

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