壽險前五月稅前賺2,463億創高 5月底淨值3.9兆元 明年配息籌碼增加

壽險業有望迎來最好賺的一年，配息能力也同步升溫。金管會昨（2）日統計，壽險業累計前五月稅前盈餘2,463億元，寫史上同期新高，已達2021年全年高峰的63%；5月底淨值更逼近4兆元大關。隨獲利與OCI資本利得同步增加，明年可供配息籌碼明顯增厚。

市場預期，今年前五月獲利已達2021年全年歷史高峰3,885億元的63%。若下半年金融市場未明顯反轉，全年獲利有望衝破3,000億元，更有機會飛越3,885億元，再創壽險業新紀錄。

支撐配息能力的另一關鍵，是其他綜合損益（OCI）大幅增加。5月底壽險業淨值3兆9,103億元，單月暴增5,812億元，淨值及單月增額雙雙刷新歷史紀錄。

金管會指出，淨值大增最大推手，是OCI大增5,320億元，其中股票評價利益貢獻約76%。

由於保險業帳列OCI的股票資本利得，可依規定轉列特別盈餘公積並作為未來盈餘分配來源，顯示股市上漲不只推升帳面淨值，也有助增強配息空間。

獲利結構也比過去更具穩定性。今年是壽險業接軌IFRS17後首個完整年度，前五月保險服務結果利益905億元、財務結果利益1,883億元，抵銷其他營業結果損失336億元。

其中，保險服務結果主要由CSM（合約服務邊際）穩定釋放支撐，代表既有保單未來利潤逐期進入損益；財務結果則受惠台美股市續強，進一步放大獲利。壽險業逐漸形成「CSM打底、投資收益加分」的雙引擎。

另一方面，匯率對獲利與配息的干擾也在下降。5月台幣升值0.85%，但前五月加計外價金提存後的淨匯損僅1,070億元，較去年同期收斂近六成，顯示匯率會計新制已降低升值對損益的衝擊。

因未避險部位的兌換波動縮小，壽險業不必再投入大量成本避險。5月底避險比率降至43.66%的史上新低，前五月避險工具成本599億元，也寫近四年同期低點，有助保留更多獲利。壽險業的匯率安全墊也同步加厚。5月底外價金加特別盈餘公積達9,810億元。