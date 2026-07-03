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金管會擴大金檢國泰五公司

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

國泰投信案愈滾愈大。金管會證實，昨（2）日已派員進駐國泰金（2882）、國泰世華銀、國泰人壽、國泰產險及國泰證券等五家公司做實地金檢。

金管會表示，此次金檢一口氣擴大到國泰金全集團，主要是聚焦利害關係人通報、及控管機制兩大問題。這也是金管會6月22日進駐國泰投信後，僅隔九個營業日再度擴大檢查範圍。

據了解，金管會初步檢查國泰投信後，對集團整體利害關係人把關機制仍有疑慮，因此決定從金控到主要子公司全面查核。

此次金檢鎖定兩大重點，一是金控與各子公司間的利害關係人通報作業與控管，二是相關控管機制是否有效落實，藉此釐清國泰金如何掌握及統籌全集團利害關係人資訊。市場認為，此次擴大金檢，也代表監理焦點已從國泰投信單一子公司的內控疏失，上升至金控治理層級。

金管會 國泰金 金控

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