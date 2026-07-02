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股東會委託書申報改電子化 2027年3月上路

中央社／ 台北2日電

金管會今天表示，考量現行股東會委託書徵求人申報資料，要用紙本方式送達公司與副本給證基會，相當耗費人力成本，預告修正「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，把紙本申報改為電子申報，統計到6月底有3190家公發公司適用，預計2027年3月上路。

金管會證期局主秘王秀玲表示，現行股東會委託書徵求人申報徵求資料採紙本方式，不僅耗費大量人力，加上無法系統性建檔，為推動股務作業電子化服務，金管會研擬修正「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，並對外預告60天。

王秀玲表示，現行作法是徵求人要把出席股東會委託書徵求資料表等，用紙本方式送達公司、副本證基會，且證基會要在開會前在平台揭露徵求人資料彙總表，目前為PDF檔案較難結構化處理。

王秀玲指出，此次主要修正9項條文，修正後徵求人改為把委託書徵求資料表等資訊，改為用電子傳輸方式傳到集保結算所資訊申報網站，且公司應把彙整後的徵求人資訊，傳輸到資訊申報網站完成揭露。

此外，王秀玲表示，為落實申報一致性，以利公司或股務代理機構作業及外界查詢，明定公司或其股務代理機構應在股東會開會當日，把徵求人徵得股數及受託代理人代理的股數彙總編造統計表，傳輸到資訊申報網站。

金管會表示，考量此次修正涉及徵求人及公司辦理徵求等作業流程變動，為了讓外界可充分理解與配合調整，此次修正明年3月1日施行。

股東會 金管會

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