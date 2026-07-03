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玉山守護高齡財務 跨步

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山攜手台北市立聯合醫院啟動「金融處方箋」，由玉山金控董事長黃男州（右二）、玉山銀行總經理林隆政（右），及台北市立聯合醫院總院長王智弘（左二）、副總院長張芳維（左）共同簽署合作備忘錄（MOU）。玉山金控／提供
玉山攜手台北市立聯合醫院啟動「金融處方箋」，由玉山金控董事長黃男州（右二）、玉山銀行總經理林隆政（右），及台北市立聯合醫院總院長王智弘（左二）、副總院長張芳維（左）共同簽署合作備忘錄（MOU）。玉山金控／提供

玉山銀行率業界之先，成為首家與台北市立聯合醫院簽署合作備忘錄（MOU）的金融機構，啟動「金融處方箋」跨域合作模式，串聯醫療與金融專業，建立從需求辨識、關懷諮詢到資產保護的整合性支持機制，強化高齡社會財務安全與日常生活保障。

本次合作啟動儀式由玉山金控（2884）董事長黃男州、玉山銀行總經理林隆政，及台北市立聯合醫院總院長王智弘、副總院長張芳維共同簽署；衛生福利部司長祝健芳、金管會銀行局局長童政彰，以及玉山銀行獨立董事蔡英欣亦到場見證，展現中央部會、地方政府、醫療體系與金融機構對高齡財務安全及資產保護議題的高度重視，攜手推動具示範意義的公私協力合作模式。

「金融處方箋」整合玉山既有金融服務、防詐機制與資產保護工具，透過台北市立聯合醫院於門診評估與關懷過程中，針對有財務安全或生活支持需求民眾，開立「金融處方箋」並經顧客同意，預約至玉山銀行指定示範分行（首批為營業部、城中分行、天母分行及南港分行）諮詢。玉山將指派專人提供後續協助，包含帳戶安全管理、信用卡風險控管、指定聯絡人通知及信託規劃等客製化安排，兼顧生活便利與資產保護。

玉山銀行自2022年起與北市聯合醫院合作推動失智友善金融計畫，深化防詐宣導、安養信託與高齡友善服務流程；此次金融處方箋合作正是雙方多年合作的重要延伸，亦獲得全體董事關注，並持續於公平待客治理架構下優化高齡服務推動。

黃男州表示，面對高齡社會帶來的多元需求，需串聯醫療與金融專業，建構更周延支持網絡，陪伴高齡者及其家庭因應生活照護與財務安全等課題。玉山銀行為此次合作首家金融機構，期盼作為跨域推動的重要起點，能帶動更多金融機構與醫療院所共同投入，為高齡社會提供更完整支持。

王智弘表示，面對超高齡社會，高齡及失智者的財務安全至關重要。醫療照護不侷限於疾病診治，更是守護長者生活品質與權益保障的前線。與玉山銀行跨界推動金融處方箋，正是結合醫療端早期辨識與金融專業防護，透過及時關懷與諮詢輔助，為民眾及家庭共同建構結合醫療照護與資產防護的安全網。

玉山 玉山銀行 玉山金控

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