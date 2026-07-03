台新揪伴 設健康生態圈

隨著高齡化社會來臨與生活型態改變，健康被視為現代人最具有價值的人生投資。台新銀行Richart Life於1日宣布攜手金控子公司新光人壽及健康科技品牌永悅健康（H2U），推出全新「Go健康GoFit」專區，首創健康分級回饋機制，鼓勵民眾透過日常行動養成健康習慣，並將健康管理轉化為實質回饋，打造結合金融、保險與健康服務的一站式健康生活體驗。

台新銀行表示，Richart Life自2022年起持續深耕健康生態圈，本次「Go健康GoFit」專區上線，是台新布局健康生態圈的重要里程碑，不僅展現台新攜手集團夥伴打造健康生活生態系的成果，也進一步落實以客戶需求為核心的數位服務策略。

為進一步擴大客戶服務深度，Richart Life首度開放新光人壽網路會員加入健康活動，串聯台新銀行與新光人壽雙方會員生態系，共同構築更完整的健康生態圈。會員只要透過台新銀行Richart Life App，即可參與閱讀健康文章享基本任務回饋，領取「GoFit健康券」後，還可解鎖累積每日步數、健康商城消費、體驗健康快拍等進階任務，每完成一項即可獲得台新Point點數回饋；首次註冊Richart Life會員的新光人壽網路會員，還可獨享歡迎禮及抽獎機會。

此次「Go健康GoFit」專區亦同步導入多項功能升級，讓健康管理更智慧化與個人化。其中與永悅健康（H2U）合作推出的「健康快拍」服務，運用AI偵測技術，民眾1分鐘內可取得健康檢測報告，掌握自身健康狀態，並獲得個人化健康文章、運動建議及商品推薦。此外，Richart Life也攜手早安健康打造專屬內容專區。

配合本次專區上線，三方更首度推出健康分級回饋制度。台新Richart卡友依完成健康任務數量晉升不同等級，次月至指定健康及保健通路消費可享加碼回饋：完成一項享1%、二項享2%、三項享3%，搭配台新Richart卡既有回饋最高可達6.3%，愈健康、愈行動，回饋就愈高。

台新銀行Richart Life致力將金融與生活場景深度整合，從點數、支付、購物到健康管理，提供用戶最完整的一站式生活服務。未來將持續結合更多健康服務與合作夥伴，陪伴民眾從日常生活開始累積健康資本。