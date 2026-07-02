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壽險業前5月獲利2463億創同期新高 淨值飆3.9兆

中央社／ 台北2日電

金管會今天表示，保險業今年前5月獲利達新台幣2725億元，分別為壽險業累計獲利2463億元，產險業累計獲利262億元，皆創歷年同期新高。此外，壽險業5月底淨值達3兆9103億元，受惠資本市場上揚，淨值月增5812億元，雙雙寫下新高。

金管會今天公布保險業前5月營運概況，整體獲利達2725億元，創歷年同期新高。

金管會保險局副局長陳清源表示，壽險業截至5月底獲利為2463億元，主要來自保險服務結果905億元，財務結果1883億元，其他營業結果負336億元；產險業前5月稅前獲利262億元，主要是保險服務結果184億元，財務結果是116億元，其他營業結果為負42億元。

保險局說明，壽險業5月獲利518億元，加上台股5月上漲，推升壽險業其他綜合損益部分，帶動壽險業5月底淨值達到3兆9103億元、月增5812億元，兩者都創史上新高。

至於避險狀況，保險局表示，新台幣5月累計升值0.84%，若完全不避險，壽險業5月有451億元的匯兌損失，業者採取的避險工具等衍生性商品產生558億元的利益，壽險業5月避險比率43.66%，5月避險工具換匯成本為105億元，加上單月增提外匯價格變動準備金112億元，合計壽險業整體5月淨匯兌損失為110億元。

金管會今年2月修正發布人身保險業外匯價格變動準備金應注意事項，調整現行外匯價格變動準備金與特別盈餘公積並各設2桶金，合計4桶金，分別為「外匯價格變動準備金－波動準備金（P）」、「外匯價格變動準備金－固定準備金（Q）」、「特別盈餘公積－外匯風險固定準備（X）」與「特別盈餘公積－外匯風險強化準備（Y）」。

陳清源表示，5月底外匯價格變動準備金餘額為6913億元，其中P為6490億元，Q為423億元；另外2桶金中，X為2897億元，Y要到明年才會有相關數字、目前為0。外價金餘額加特別盈餘公積外匯風險固定準備後，合計達9810億元。

保險局進一步說明，壽險業5月底國外投資淨曝險為8兆7755億元，假設極端情境下，國外投資全數匯回，換算外價金加上特別盈餘公積外匯風險固定準備後的金額，可緩衝新台幣升值11.2%。

金管會 壽險業

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