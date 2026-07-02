壽險業前5月獲利2463億創同期新高 淨值飆3.9兆

近期金價一度跌破每盎司4,000元整數關卡後震盪整理，日圓則持續走弱，市場關注避險資產是否已出現轉折。渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪2日表示，金價第2季回檔主要受短期賣壓及市場對美國聯準會（Fed）政策預期改變影響，但中長線仍不悲觀，預估未來三個月金價仍有機會回升至4,750元；至於日圓，雖預估日本央行今年仍有一次升息，但若沒有Fed政策配合，日圓恐仍維持偏弱格局。

2026-07-02 18:53