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富邦蔡明興榮獲最佳 CEO

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
富邦金控董事長蔡明興榮獲《亞洲公司治理》雜誌頒發亞洲最佳執行長獎，展現公司治理與永續經營實力。富邦金控／提供
富邦金控董事長蔡明興榮獲《亞洲公司治理》雜誌頒發亞洲最佳執行長獎，展現公司治理與永續經營實力。富邦金控／提供

富邦金控（2881）董事長蔡明興繼獲《Extel》2026年度亞洲區公司最佳管理團隊-最佳執行長殊榮後，再度榮獲《亞洲公司治理》雜誌頒發「亞洲最佳執行長獎」。同時，富邦金控亦連續16年獲頒「最佳投資人關係獎」，並第13度獲頒「亞洲最佳企業社會責任獎」與「最佳投資人關係經理人獎」、第六度獲頒「最佳企業公關獎」。

《亞洲公司治理》雜誌為亞洲地區第一本探討公司治理的專業性季刊，今年以「在變動的全球經濟與氣候變遷下重塑亞洲領導力」為主題，表揚在快速變遷環境中展現前瞻策略與永續成果之優秀企業。《亞洲公司治理》雜誌表示，富邦金控長期將ESG理念納入營運與決策核心，在推動業務成長的同時，兼顧社會與環境責任，展現亞洲企業領導力。評審亦肯定富邦金控將氣候意識融入營運，並推動減碳與環境責任，展現企業對永續發展的承諾，以及在業務成長與降低環境影響之間的取捨。

富邦金控董事長蔡明興表示，感謝《亞洲公司治理》雜誌長期對富邦金控在公司治理與永續經營成果的肯定。富邦金控自2015年推動ESG願景工程，並於2021年擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略，將永續理念納入經營核心。

蔡明興表示，在推動產業轉型方面，已上調2030年綠色金融目標至新台幣3.2兆元，2025年實績數已突破新台幣2.7兆元，並設定更積極的脫碳時程，攜手產業永續轉型；同時運用數據科技與金融專業強化氣候風險管理，提升整體永續韌性，攜手產業邁向低碳轉型。此外，亦致力強化投資人關係與市場溝通，提升資訊揭露透明度，並透過整合品牌溝通與公共事務，深化企業形象與利害關係人信任。

面對全球經濟變局與永續發展挑戰，富邦金控將持續深化公司治理架構與董事會職能，並結合數位創新與風險管理能力，推動企業長期穩健發展，攜手利害關係人邁向更具韌性與包容性的永續未來。

富邦 蔡明興 富邦金控

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