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中信60歲 舉辦感恩餐會

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
中信金控昨日舉辦退休員工感恩餐會，中信金控董事長顏文隆出席致詞。中信金控／提供
中信金控昨日舉辦退休員工感恩餐會，中信金控董事長顏文隆出席致詞。中信金控／提供

一家人走過一甲子，中國信託60周年為感謝退休同仁過往的辛勤奉獻，中國信託金融控股公司（2891）昨（2）日於台北漢來大飯店舉辦感恩餐會，由中國信託金控董事長顏文隆、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、中信金控副董事長吳一揆率領集團主管參與，特別邀請全體退休員工參與。顏文隆致詞表示，感謝所有中信人無私奉獻，才有今日的中國信託，感恩餐會席開近70桌，氣氛溫馨熱絡。

當天包括王道商業銀行創辦人兼榮譽董事長駱錦明、華泰銀行前董事長林博義、曾任中國信託商業銀行董事長羅聯福等退休主管皆一同餐敘。

中國信託金控集團於1992年7月2日由中國信託投資公司改制成為商業銀行，感恩餐會於昨日舉辦別具意義，中國信託從19人的小公司，成長到目前全球超過3萬2,000人的集團，顏文隆表示，「中國信託一甲子的歲月，是由許多同仁的汗水、智慧與堅韌信念交織而成的偉大旅程。」因為員工不畏辛勞、秉持創辦人辜振甫與辜濓松「謙冲致和、開誠立信」的企業精神，奉獻青春積極努力，才能成就今天的中國信託。顏文隆藉此特別向退休員工致敬，亦期勉與會的主管與時俱進，開創下一個輝煌的60年。

活動由退休與在職員工組成合唱團、演唱「中國信託公司歌」及2000年品牌廣告歌曲「希望在這裡」揭開序幕，中國信託公司歌是由創辦人辜濓松填詞，混合編曲帶入熟悉的歌詞，「經典新唱」象徵中國信託傳承經典、亦勇於創新，跨世代的中信人一同演出，和諧優美且完美演繹We are family的品牌精神；更特別安排駱錦明、林博義、羅聯福代表退休員工致詞，分享加入中國信託後一路打拚、開創業務先河之心路歷程，現身說法奉行「理想、積極、奉獻、奮鬥」的事蹟。

其中，不乏趣味故事及照片，包括駱錦明保留逾50年的薪水條、羅聯福騎著偉士牌機車招募業務等經典故事，三位退休主管更異口同聲表示以身為中國信託一份子為榮，許多在場中信人也表示認同，勾起了許多美好回憶。

中信 駱錦明 王道商業銀行

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