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外資匯出壓力再現！新台幣收31.91元 回測32元大關

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新台幣匯價場2日由升轉貶，盤中最低觸及31.952元，終場收在31.91元、貶3.6分，連二日收黑，寫近三個月收盤新低。聯合報系資料照
新台幣匯價場2日由升轉貶，盤中最低觸及31.952元，終場收在31.91元、貶3.6分，連二日收黑，寫近三個月收盤新低。聯合報系資料照

美國聯準會（Fed）主席華許在歐洲央行（ECB）論壇談話未釋出更鷹派訊號，美元指數陷入整理，主要亞幣早盤同步反彈，不過午後外資擴大賣超台股並持續匯出，新台幣匯價場2日由升轉貶，盤中最低觸及31.952元，終場收在31.91元、貶3.6分，連二日收黑，寫近三個月收盤新低，成交量放大至28.98億美元，短線再度逼近32元整數大關。

新台幣以31.88元開盤，受美元回落帶動，盤中最高升至31.835元，但午後外資匯出力道明顯增加，匯價跌破31.9元，最低來到31.952元，尾盤央行進場調節，終場收在31.91元。

匯銀人士指出，新台幣已逐步回到3月底31.9元附近水準，幾乎吐回4、5月漲幅。7、8月正值股利發放旺季，外資領取股利後仍偏向匯出，加上外資持續主導盤勢，短線新台幣仍偏弱整理，後續將持續回測32元整數關卡。市場接下來將聚焦美國經濟數據，觀察勞動市場表現是否影響聯準會後續降息時程。

富邦金首席經濟學家羅瑋則表示，下半年新台幣兌美元匯率預估將維持在31至32元區間震盪，雖美元仍偏強，但台灣受惠AI需求持續暢旺，出口動能穩健，加上經濟基本面優於多數亞洲國家，新台幣不易出現大幅貶值。他指出，若美國後續對亞洲國家採取301條款等措施，重點可能放在增加對美投資及採購，而非直接要求貨幣升值，因此匯率波動仍可望維持在可控範圍。

央行統計主要亞幣表現，美元指數下跌0.34%，人民幣升值0.09%、韓元上漲0.4%、日圓勁揚0.77%，星幣升值0.18%，唯獨新台幣逆勢貶值0.11%，成為當日最弱亞幣。

新台幣

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