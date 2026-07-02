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國泰案問責升級？金管會擴大金檢 國泰金5家公司全查了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會證實，2日已派員進駐國泰金（2882）、國泰世華銀、國泰人壽、國泰產險及國泰證券等五家公司實地金檢。聯合報系資料照
金管會證實，2日已派員進駐國泰金（2882）、國泰世華銀、國泰人壽、國泰產險及國泰證券等五家公司實地金檢。聯合報系資料照

國泰投信案問責層級升高。金管會證實，2日已派員進駐國泰金（2882）、國泰世華銀、國泰人壽、國泰產險及國泰證券等五家公司實地金檢。

有兩大目的：釐清集團利害關係人通報、及控管機制。

據了解，金管會在初步檢查國泰投信後，對國泰金集團整體利害關係人把關機制仍有疑慮，因此擴大檢查範圍。

此次金檢聚焦兩大重點，一是金控與各子公司間利害關係人通報作業與流程，二是相關通報及控管機制是否有效落實。

市場指出，金管會此次將銀行、壽險、產險及證券等看似與投信違規無直接關聯的子公司一併納入，主要是透過不同子公司的實際作業相互比對，核實國泰投信對資訊取得、申報流程及內控機制的說法。

此次擴大金檢，代表監理焦點已從國泰投信單一子公司，進一步上升至金控治理。

表面上，此次金檢鎖定利害關係人通報與控管；背後更重要的監理意涵，則是國泰投信案的問責層級已由子公司上拉至金控。

金管會 國泰

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