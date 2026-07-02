富邦金連續16年獲「亞洲公司治理」雜誌肯定 蔡明興獲亞洲最佳執行長

「亞洲公司治理」雜誌日前舉辦第16屆亞洲卓越獎（16th Asian Excellence Award 2026）頒獎典禮，富邦金控董事長蔡明興繼獲「Extel」2026年度亞洲區公司最佳管理團隊-最佳執行長殊榮後，再度榮獲「亞洲公司治理」雜誌頒發「亞洲最佳執行長獎」。同時，富邦金控亦連續16年獲頒「最佳投資人關係獎」，並第13度獲頒「亞洲最佳企業社會責任獎」與「最佳投資人關係經理人獎」、第6度獲頒「最佳企業公關獎」，持續在公司治理、投資人關係與永續發展等面向展現卓越實力。

該雜誌為亞洲地區第一本探討公司治理的專業性季刊，自2005年起，每年透過市場公開資訊，針對亞洲多國企業進行評比，表彰於公司治理、投資人關係、企業社會責任、財務經營績效等各領域表現傑出的企業。今年以「在變動的全球經濟與氣候變遷下重塑亞洲領導力」為主題，表揚在快速變遷環境中展現前瞻策略與永續成果的優秀企業。

「亞洲公司治理」雜誌表示，在全球經濟轉型、科技進步與氣候變遷交織的環境下，企業已不僅是市場參與者，更是形塑未來發展的重要關鍵。富邦金控長期將ESG理念納入營運與決策核心，在推動業務成長的同時，兼顧社會與環境責任，展現亞洲企業領導力。評審亦肯定富邦金控將氣候意識融入營運，並推動減碳與環境責任，展現企業對永續發展的承諾，以及在業務成長與降低環境影響之間的取捨。

富邦金控董事長蔡明興表示，感謝「亞洲公司治理」雜誌長期對富邦金控在公司治理與永續經營成果的肯定。富邦金控自2015年推動ESG願景工程，並於2021年擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略，將永續理念納入經營核心。在推動產業轉型方面，已上調2030年綠色金融目標至3.2兆元，2025年實績數已突破2.7兆元，並設定更積極的脫碳時程，規劃2030年底前全面退出燃料煤相關產業，2040年底前全面退出非典型油氣產業的投資與承保業務，攜手產業永續轉型；同時運用數據科技與金融專業強化氣候風險管理，提升整體永續韌性，攜手產業邁向低碳轉型。

除了持續推動永續發展外，富邦金控亦致力強化投資人關係與市場溝通，提升資訊揭露透明度，並透過整合品牌溝通與公共事務，深化企業形象與利害關係人信任。同時，在穩健經營與創新發展並進下，持續精進經營團隊決策能力，展現國際競爭力。

面對全球經濟變局與永續發展挑戰，富邦金控將持續深化公司治理架構與董事會職能，並結合數位創新與風險管理能力，推動企業長期穩健發展，攜手利害關係人邁向更具韌性與包容性的永續未來。