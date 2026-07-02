渣打銀：金價不悲觀 三個月看4,750元、估日本央行今年將再度升息

近期金價一度跌破每英兩4,000元整數關卡後震盪整理，日圓則持續走弱，市場關注避險資產是否已出現轉折。渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪2日表示，金價第2季回檔主要受短期賣壓及市場對美國聯準會（Fed）政策預期改變影響，但中長線仍不悲觀，預估未來三個月金價仍有機會回升至4,750元；至於日圓，雖預估日本央行今年仍有一次升息，但若沒有Fed政策配合，日圓恐仍維持偏弱格局。

劉家豪分析，第2季金價出現明顯修正，主要有兩項短期因素干擾。首先，中東產油國因油價回落導致收入減少，透過出售黃金籌措資金，增加市場供給；另一方面，俄羅斯也由黃金買方轉為賣方，進一步壓抑金價。此外，市場原先預期Fed將降息，但近期開始討論升息可能性，帶動美元走強、美債殖利率攀升，也對黃金形成壓力。

不過，他認為，上述因素屬於短期衝擊，對黃金後市看法並不悲觀。隨著第3、4季市場對Fed政策預期有機會重新調整，若市場重新回到按兵不動甚至未來降息的預期，將有利金價回穩。同時，若原油價格回升、產油國收入改善，也可望降低出售黃金的需求，減輕市場賣壓，因此認為未來3至12個月區間金價每英兩落在4,750至5,100美元。

至於市場高度關注的日圓走勢，劉家豪表示，渣打預估日本央行今年仍有一次升息機會，時間點可能落在第3季與第4季交接之際，但升息未必足以扭轉日圓弱勢。他指出，日本目前最大的問題並非貨幣政策，而是政府持續推出大規模財政刺激，包括能源補貼及各項投資計畫，市場擔憂財政赤字進一步擴大，成為壓抑日圓的重要因素。

他認為，日圓能否真正止貶回升，關鍵仍掌握在Fed手中，若Fed政策態度不再偏鷹，甚至維持按兵不動，美日利差縮小，日圓才有較明顯反彈機會；否則，即使日本央行持續升息，單靠日本方面的政策力道，效果仍相對有限。渣打銀行預期3個月內美元兌日圓，將來到1美元兌161日圓的水準，12個月內回到1美元兌155日圓。

渣打銀行指出，全球市場下半年預期延續「軟著陸」與「高利率常態化」的投資環境。雖然主要央行維持審慎的貨幣政策立場，全球經濟仍展現韌性，企業獲利改善，支撐風險資產表現。隨著市場逐步消化地緣政治與政策不確定性，投資焦點將回歸基本面，其中AI相關投資與科技創新，將持續成為驅動市場的重要動能。

渣打銀行指出，全球股市年初至今上漲逾12%，主要受惠於科技半導體行業的樂觀情緒和強勁獲利成長，抵消了中東衝突、油價和債券殖利率上升，以及美元走強的影響；渣打銀行預期這股樂觀情緒有望在今年下半年延續，並持續看好美國及亞洲（除日本）股票市場。

美國市場受惠於AI投資熱潮延續及大型科技企業穩健獲利成長，仍具支撐力；亞洲市場則受惠於區域科技供應鏈需求，以及中國大陸刺激政策逐步發酵帶來的投資機會。渣打銀行尤其看好台灣、印度及中國大陸市場，主要動能仍是AI及科技創新帶動的長期成長趨勢。渣打銀行也提醒，部分市場評價已處相對高檔，加上IPO供給增加及市場波動仍可能帶來短期修正，投資人應透過均衡布局掌握長期機會，避免追高。

原油方面，渣打銀行認為短期價格仍可能受到中東情勢及供需消息影響而波動，但若地緣政治風險逐步降溫，油價最終仍將回歸供需基本面，預估未來3個月及12個月西德州原油（WTI）價格分別約為每桶80美元及70美元。