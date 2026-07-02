外資匯出壓力再現！新台幣收31.91元 逼近32元整數大關

美國聯準會主席華許並未釋出更鷹派訊號，國際美元小幅回落，亞幣得以稍作喘息，不過午後外資加大匯出力道，新台幣兌美元應聲翻貶，再次靠向32元整數大關，收盤收在31.91元，貶3.6分，創近3個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額放大至28.98億美元。

美國晶片股重挫，衝擊台股今天走勢，加權指數早盤跌逾千點，失守46000點整數大關；盤中跌勢收斂，終場下跌274.83點，收46744.16點。

金融市場風向瞬息萬變，昨天外資才終止連6賣，轉為買超台股，今天又再大砍890.46億元，在匯市也持續匯出，帶來貶值壓力。

新台幣兌美元今天以31.88元開盤，早盤反映美元回落，匯價一度翻揚，盤中最高升至31.835元，但午後風雲變色，外資加大匯出力道，匯價跌破31.9元，且盤中最低觸及31.952元，再度逼近32元整數大關。

外匯交易員直言，華許在歐洲央行論壇的發言大致符合市場預期，並未釋出更鷹派訊號，但強調將密切關注通膨發展，美元指數因此轉為偏弱整理，投資人重新聚焦後續美國經濟數據，以研判聯準會貨幣政策走向；外在局勢尚不明朗，國內方面，外資擴大賣超並持續匯出，導致新台幣難逃貶勢。

新台幣兌美元今天收盤價貶破31.9元價位，距離32元整數大關又更靠近一步。外匯交易員認為，7、8月正值股利發放旺季，外資領取股利後的匯出浪潮可能加重貶勢，短線新台幣恐測32元；不過今年以來高科技產業受惠於AI紅利，出口大爆發，拋匯需求可望為匯價提供一定支撐，後續即便走弱，應呈現緩貶格局。

央行統計主要亞幣變動，由於美元指數下跌0.34%，亞幣多有反彈，人民幣升值0.09%，韓元上漲0.4%，日圓重挫後強彈、勁揚0.77%，新台幣獨憔悴，貶值0.11%。