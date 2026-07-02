快訊

友達爆7,325萬元違約交割 驚見隔日沖大戶「虎尾幫」成今年第16起警鐘

名店中鏢！致癌問題油流向曝光 含聯華、桂冠、爭鮮等224家業者

外資賣超890億元 「這檔記憶體股」竟逆勢獲買超4.1萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

外資匯出壓力再現！新台幣收31.91元 逼近32元整數大關

中央社／ 台北2日電
新台幣兌美元應聲翻貶，再次靠向32元整數大關，收盤收在31.91元，貶3.6分，創近3個月新低。聯合報系資料照
新台幣兌美元應聲翻貶，再次靠向32元整數大關，收盤收在31.91元，貶3.6分，創近3個月新低。聯合報系資料照

美國聯準會主席華許並未釋出更鷹派訊號，國際美元小幅回落，亞幣得以稍作喘息，不過午後外資加大匯出力道，新台幣兌美元應聲翻貶，再次靠向32元整數大關，收盤收在31.91元，貶3.6分，創近3個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額放大至28.98億美元。

美國晶片股重挫，衝擊台股今天走勢，加權指數早盤跌逾千點，失守46000點整數大關；盤中跌勢收斂，終場下跌274.83點，收46744.16點。

金融市場風向瞬息萬變，昨天外資才終止連6賣，轉為買超台股，今天又再大砍890.46億元，在匯市也持續匯出，帶來貶值壓力。

新台幣兌美元今天以31.88元開盤，早盤反映美元回落，匯價一度翻揚，盤中最高升至31.835元，但午後風雲變色，外資加大匯出力道，匯價跌破31.9元，且盤中最低觸及31.952元，再度逼近32元整數大關。

外匯交易員直言，華許在歐洲央行論壇的發言大致符合市場預期，並未釋出更鷹派訊號，但強調將密切關注通膨發展，美元指數因此轉為偏弱整理，投資人重新聚焦後續美國經濟數據，以研判聯準會貨幣政策走向；外在局勢尚不明朗，國內方面，外資擴大賣超並持續匯出，導致新台幣難逃貶勢。

新台幣兌美元今天收盤價貶破31.9元價位，距離32元整數大關又更靠近一步。外匯交易員認為，7、8月正值股利發放旺季，外資領取股利後的匯出浪潮可能加重貶勢，短線新台幣恐測32元；不過今年以來高科技產業受惠於AI紅利，出口大爆發，拋匯需求可望為匯價提供一定支撐，後續即便走弱，應呈現緩貶格局。

央行統計主要亞幣變動，由於美元指數下跌0.34%，亞幣多有反彈，人民幣升值0.09%，韓元上漲0.4%，日圓重挫後強彈、勁揚0.77%，新台幣獨憔悴，貶值0.11%。

新台幣

延伸閱讀

新台幣貶3.6分 收31.91元

台股飛越47K 預期高檔震盪…專家：買盤恐「近關情怯」

台積電ADR重挫7%！台股一度急殺逾千點 金融股救援46K

日盤大漲千點激情過後 台指期夜盤上半場進入休息階段

相關新聞

蔡鎮宇一拳打出金融圈大風暴！9億賠償創投信紀錄、影響5萬受益人 國泰金的下一步？

國泰投信董事兼職爭議持續延燒，讓國泰投信陷入成立以來罕見的治理風暴，也引發市場重新檢視金融機構董事兼職、利害關係人交易與治理制度，是否仍有監理漏洞。

外資匯出壓力再現 新台幣收31.91元 回測32元大關

美國聯準會（Fed）主席華許在歐洲央行（ECB）論壇談話未釋出更鷹派訊號，美元指數陷入整理，主要亞幣早盤同步反彈，不過午後外資擴大賣超台股並持續匯出，新台幣匯價場2日由升轉貶，盤中最低觸及31.952元，終場收在31.91元、貶3.6分，連二日收黑，寫近三個月收盤新低，成交量放大至28.98億美元，短線再度逼近32元整數大關。

國泰案問責升級？金管會擴大金檢 國泰金5家公司全查了

國泰投信案問責層級升高。金管會2日已派員進駐國泰金（2882）、國泰世華銀、國泰人壽、國泰產險及國泰證券等五家公司實地金檢。

台股延長交易 群益證總座李文柱：與國際接軌樂觀其成

台股行情火熱，延長交易時間議題再度浮上檯面。群益金鼎證券（6005）總經理李文柱2日指出，台股已躋身全球第四大資本市場，應該要與國際接軌，人力及系統都可以彈性調整，「自己的錢要自己賺」。

渣打銀：金價不悲觀 三個月看4,750元、估日本央行今年將再度升息

近期金價一度跌破每盎司4,000元整數關卡後震盪整理，日圓則持續走弱，市場關注避險資產是否已出現轉折。渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪2日表示，金價第2季回檔主要受短期賣壓及市場對美國聯準會（Fed）政策預期改變影響，但中長線仍不悲觀，預估未來三個月金價仍有機會回升至4,750元；至於日圓，雖預估日本央行今年仍有一次升息，但若沒有Fed政策配合，日圓恐仍維持偏弱格局。

外資匯出壓力再現！新台幣收31.91元 逼近32元整數大關

美國聯準會主席華許並未釋出更鷹派訊號，國際美元小幅回落，亞幣得以稍作喘息，不過午後外資加大匯出力道，新台幣兌美元應聲翻貶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。