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國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 證交所與國泰共促永續創新與發展

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
貴賓合影，右起為經濟部政務次長何晉滄、金融監督管理委員會副主任委員莊秀媛、國泰金控副董事長蔡宗翰、臺灣證券交易所董事長林修銘、國泰金控總經理李長庚。圖／國泰金控提供
貴賓合影，右起為經濟部政務次長何晉滄、金融監督管理委員會副主任委員莊秀媛、國泰金控副董事長蔡宗翰、臺灣證券交易所董事長林修銘、國泰金控總經理李長庚。圖／國泰金控提供

臺灣證券交易所與國泰金控共同主辦之「2026國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」於7月1日盛大登場。適逢論壇邁入第十屆，以「永續創新韌性發展」為主軸，聚焦永續創新、能源轉型、自然與生物多樣性、AI及數位發展等全球關注議題，並邀集國內外產官學代表齊聚交流，以實體與線上同步方式，吸引約5,800人次共襄盛舉，一起探討如何透過永續金融支持創新轉型，打造更具韌性的永續未來。

證交所董事長林修銘於論壇中發表「臺灣創新板：探索永續創新的資本市場途徑」專題演講，分享臺灣憑藉完整的半導體及AI產業聚落、充沛資金動能與穩健治理體質，建立兼具國際競爭力與韌性的資本市場，並帶動上市公司今年6月底總市值高達新台幣150兆元。未來，台灣仍將持續發揮科技創新動能與卓越治理素質，擴展半導體及AI產業領先優勢，賦能百工百業，扶植創新企業成長，打造共生共榮的「群山生態圈」，厚植臺灣整體產業競爭力。

林修銘進一步指出，臺灣創新板是驅動永續轉型的關鍵樞紐，不僅是企業籌資平台，更是串聯創新技術、產業發展與資本市場的重要橋樑。證交所將持續打造從掛牌到永續成長的全方位服務，提供ESG與IR客製化輔導、國際引資及碳權交易等資源，協助企業具備接軌國際永續水準DNA進而成為永續價值創造者。

證交所自2020年起攜手國泰金控共同舉辦國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，持續建構永續金融交流平台，促進產官學界共同推動永續轉型。展望未來，證交所將持續以創新驅動永續，發揮資本市場整合與引導功能，透過臺灣創新板串聯科技、資本與產業，支持創新企業成長，打造兼具創新、韌性與永續的資本市場生態系，共同實踐「亞洲那斯達克」願景，持續為台灣創新發展與產業升級注入新動能。

國泰金控

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