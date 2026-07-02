瞄準失智患者需求 玉山銀行與市立聯合醫院啟動「金融處方箋」合作

玉山銀行今日宣布與台北市立聯合醫院簽署合作備忘錄，啟動「金融處方箋」跨域合作模式，串聯醫療與金融專業，亦為首家啟動該服務的銀行，該服務將從需求辨識、關懷諮詢到資產保護的建立整合性支持機制，以強化高齡社會財務安全與日常生活保障，尤其以失智症患者為目標服務群。

玉山金董事長黃男州指出，台灣已有40萬人有失智的徵兆，但真正就醫的只有15萬人，玉山銀行提出的「金融處方箋」，提供安全的資產組合套裝方案，把安全網串起來。先前的「社會處方箋」，讓失智症與其家人和社會各個環節串起來，他當時就想，應該也可以有「金融處方箋」來串連，於是有了玉山銀行的「金融處方簽」問世，玉山銀也將以此響應金管會推出的「全齡金融」。

對於失智症患者的友善金融，金管會銀行局長童政彰表示，金融處方箋就是主委彭金隆的全齡金融最好的體現，金融業服務的範圍不能只有中壯年，而是從出生到終老，都要擴大服務的量能，進入到老年時，讓老年人可以安養，玉山銀行率先而出提供該方案，是金管會樂見支持的。童政彰也指出，未來像玉山銀行的「金融處方箋」，也會拿到全齡金融的工作坊，讓其他銀行借鏡學習。

玉山銀行長期關注高齡金融安全與失智友善服務，自2022年起與台北市立聯合醫院合作推動失智友善金融計畫，深化防詐宣導、安養信託與高齡友善服務流程，這次則更進一步攜手推出「金融處方箋」新服務。以這次雙方合作架構來看，聯合醫院會在門診評估與關懷過程中，對於有財務安全或生活支持需求的民眾，開立金融處方箋，該處方箋是有醫生簽名，首批合作的分行為營業部、城中分行、天母分行、南港分行，另外，先試行一段時間，也將推廣到中部、南部醫院的合作，希望有更多客戶都有醫院與金融合作提供的服務。

黃男州說明，金融處方箋除了要有醫生的蓋章，有資產保護及防止詐騙的需求，會交給醫院的個案管理師，此時，管理師會詢問是否要安排作銀行的服務，經過顧客的同意，才會為其預約，這就是金融處方箋的流程，之後銀行可為客戶作存匯、安養信託。黃男州對於「金融處方箋」裡提出的「守護資產安全的套裝方案」，也指出相關方案包括指定聯絡人通知、帳戶安全管理、信用卡安全管理、信託服務、地籍與稅籍異動的連動通知。其中在交易指定聯絡人方面，黃男州表示，已有3千多位客戶使用這個服務，多半都是50歲以上使用。簡訊也發出了300多通，通常是子女為指定聯絡人。

黃男州表示，面對高齡社會帶來的多元需求，需串聯醫療與金融專業，建構更周延的支持網絡，陪伴高齡者及其家庭因應生活照護與財務安全等課題。玉山銀行期盼作為跨域推動的重要起點，能帶動更多金融機構與醫療院所共同投入，為高齡社會提供更完整的支持。

台北市立聯合醫院總院長王智弘表示，醫療照護不侷限於疾病診治，更是守護長者生活品質與權益保障的前線。與玉山銀行跨界推動「金融處方箋」，正是結合醫療端早期辨識與金融專業防護，透過及時關懷與諮詢輔助，為民眾及家庭共同建構結合醫療照護與資產防護的安全網。

未來，雙方在主管機關指導下將持續深化高齡友善服務合作，串聯政府、社區及照護資源，逐步擴大「金融處方箋」應用模式，讓金融安全支持更早介入、更貼近民眾實際需求，並持續完善高齡社會所需的支持體系。