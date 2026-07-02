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醫療金融攜手高齡安全防線…北市推動金融處方箋 守護失智家庭財務安全

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
北市聯醫攜手玉山銀行推動「金融處方箋」。圖／臺北市立聯合醫院提供
北市聯醫攜手玉山銀行推動「金融處方箋」。圖／臺北市立聯合醫院提供

面對超高齡社會來臨，失智症照護已不再只是醫療議題，更涉及家庭照顧、財務安全及社會支持。為打造更完善的高齡照護網絡，臺北市政府衛生局、臺北市立聯合醫院今（7/2）日攜手玉山銀行正式啟動「金融處方箋」合作計畫，結合醫療與金融專業，建立需求辨識、關懷轉介及資產保護機制，協助高齡者及失智症患者降低金融風險，實踐全人照護理念。

臺北市政府衛生局黃建華局長表示，臺北市是全國最早進入高齡社會的城市，目前65歲以上人口已超過23%，隨著人口高齡化，失智症照護需求也持續增加。市府近年持續推動失智友善政策，從預防、診斷、治療到社區支持，逐步建構完整的失智照護服務體系。

目前臺北市已設置失智共同照護中心及失智社區服務據點，提供失智症篩檢、診斷、個案管理、照顧者支持及延緩失能課程等服務，同時持續推動失智友善社區、失智友善組織及失智友善天使培訓，讓更多市民認識失智症、理解失智者需求，共同營造友善且包容的生活環境。

黃建華局長指出，除了醫療照護之外，失智者的財務安全同樣是高齡政策不可忽視的重要課題。隨著認知功能逐漸退化，高齡者在財務管理及辨識金融詐騙方面可能面臨更多風險，因此建立跨領域合作機制，及早介入並提供適當協助，是推動高齡友善城市的重要方向。

此次「金融處方箋」由醫療與金融跨域合作，將健康照護延伸至財務保障，透過醫療端的專業評估及金融端的安全服務，共同守護高齡者及失智症患者的財務安全，降低遭受金融剝削及詐騙風險，也減輕家庭照顧負擔，打造更完善的高齡支持網絡。

臺北市立聯合醫院王智弘總院長表示，聯醫與玉山銀行自2022年底即共同推動「失智金融友善計畫」，透過聯醫「跨領域擬真教育發展中心」，將失智症患者在金融服務現場可能出現的情境，如重複提領現金、忘記密碼、無法清楚表達交易需求等，設計成擬真案例，協助第一線金融服務人員提升辨識能力及溝通技巧，以同理心提供更友善的服務。

王智弘總院長指出，這幾年聯醫持續站在失智症照護第一線，深刻體認失智症不只是醫療問題，更牽涉家庭照顧、社會支持及財務安全。聯醫近年除積極推動「社會處方箋」，鼓勵失智症者透過藝術、音樂、運動及社區活動等非藥物介入，延緩失能、提升生活品質外，也發現許多失智家庭面臨財務管理及資產安全的困境。

因此，聯醫進一步與玉山銀行合作推出「金融處方箋」，建立「醫療辨識、金融守護」的跨域合作模式。當醫療團隊於臨床照護中發現具有需求或高風險的失智症患者及認知功能退化個案時，可透過金融處方箋轉介至玉山銀行，由受過失智友善專業訓練的金融專員提供一對一諮詢服務，協助民眾了解財產管理、交易安全及資產保護等相關措施，讓健康照護與財務保障相互串聯。

王智弘總院長強調，「金融處方箋」不只是一張轉介單，更代表醫療、金融及社會支持跨域合作的新模式。希望透過此次合作，讓失智照護從疾病治療延伸到生活保障，讓每一位長者即使記憶逐漸模糊，依然能擁有尊嚴、安全及安心的生活，也期待未來有更多公私部門共同投入，攜手打造高齡友善、失智友善的臺北市。

失智症 玉山銀行

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