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經濟部通過200億美元增資美國TSMC 建置12吋晶圓廠及先進封裝廠

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部。記者許正宏／攝影
經濟部。記者許正宏／攝影

經濟部投資審議會2日通過，台積電（2330）以200億美元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，用以建置12吋晶圓廠及先進封裝廠。

經濟部投審會2日通過2件、新台幣67億4,844萬元僑外投資案；以及7件、共230億5,408萬美元對外投資案，包括台積電、台塑（1301）、廣達（2382）、光寶（2301）等案對美投資。

在對外投資案方面，經部投審會通過台積電以200億美元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，用以建置12吋晶圓廠及先進封裝廠。

第二案是通過台塑以原持有美國台塑工業美國公司（FORMOSA INDUSTRIES CORPORATION）之全部股權作價2億9,216萬9,500美元，認購取得美國台塑美國公司（FORMOSA PLASTICS CORPORATION, USA）之增資新股。

第三案通過南亞科技（2408）以10億美元增資英屬維京群島商NANYA TECHNOLOGY INTERNATIONAL, LTD.，主要投資於美元定存，以降低外匯避險成本。

第四案通過廣達電腦以6億美元對外投資英屬開曼群島商QUANTA INTERNATIONAL LIMITED，轉投資美國QUANTA MANUFACTURING INCORPORATION，從事電腦及周邊設備組裝加工業務。

第五案是台燿科技（6274）以泰銖16億元（約折合4,948萬2,000美元）增資泰國 TAIWAN UNION TECHNOLOGY（THAILAND）CO., LTD.，從事經營生產銅箔基板(CCL)、黏合片(PP)之業務。

第六案是光寶科技以9億1,900萬美元增資美國LITE-ON, INC.，從事經營光電產品、伺服器電源解決方案及電源產品之銷售及製造業務。

第七案是富邦人壽以英鎊1億4,347萬5,000元（約折合1億9,343萬3,000美元）增資英屬澤西島FUBON MTL PROPERTY (JERSEY) LIMITED，從事不動產租賃業務。

在僑外投資方案，第一案是通過荷蘭商LILLY NEDERLAND HOLDING B.V.以相當於新台幣35億7,660萬9,100元等值之外幣，增資台灣禮來公司，從事西藥批發業務。第二案是英商FORMOSA 6 HOLDINGS COMPANY LIMITED以貨幣債權新台幣31億7,183萬3,550元，增資海廣國際投資公司，從事一般投資業務。

經濟部

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