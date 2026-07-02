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台新Richart Life攜手新壽、永悅推Go健康GoFit 完成任務享6.3%回饋

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新銀行Richart Life宣布攜手新光人壽及健康科技品牌永悅健康（H2U），推出全新「Go健康GoFit」專區。圖／台新Richart Life提供
台新銀行Richart Life宣布攜手新光人壽及健康科技品牌永悅健康（H2U），推出全新「Go健康GoFit」專區。圖／台新Richart Life提供

台新銀行Richart Life宣布攜手新光人壽及健康科技品牌永悅健康（H2U），推出全新「Go健康GoFit」專區，首創健康分級回饋機制，鼓勵民眾透過日常行動養成健康習慣，並將健康管理轉化為實質回饋，打造結合金融、保險與健康服務的一站式健康生活體驗。

台新銀行表示，Richart Life自2022年起持續深耕健康生態圈，本次「Go健康GoFit」專區上線，是台新布局健康生態圈的重要里程碑。Richart Life首度開放新光人壽網路會員加入健康活動，串聯台新銀行與新光人壽雙方會員生態系，共同構築更完整的健康生態圈。會員只要透過台新銀行Richart Life APP，即可參與閱讀健康文章享基本任務回饋，領取「GoFit健康券」後，還可解鎖累積每日步數、健康商城消費、體驗健康快拍等進階任務，每完成一項即可獲得台新Point點數回饋；首次註冊Richart Life會員的新光人壽網路會員，還可獨享歡迎禮及Apple Watch抽獎機會。

此次「Go健康GoFit」專區亦同步導入多項功能升級，讓健康管理更智慧化與個人化。其中與永悅健康（H2U）合作推出的「健康快拍」服務，運用AI偵測技術，民眾僅需透過手機相機拍攝，即可在1分鐘內快速取得健康檢測報告，掌握自身健康狀態，並獲得個人化健康文章、運動建議及商品推薦。此外，Richart Life也攜手早安健康打造專屬內容專區，提供多元且實用的健康知識，協助民眾將健康管理融入日常生活。

配合本次專區上線，三方更首度推出健康分級回饋制度。台新Richart卡友依完成健康任務數量晉升不同等級，次月至指定健康及保健通路消費可享加碼回饋：完成1項享1%、2項享2%、3項享3%，搭配台新Richart卡既有回饋最高可達6.3%，愈健康、愈行動，回饋就愈高。

台新銀行

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