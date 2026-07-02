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黃男州：玉山高階主管在外兼職極少 且一定要經銀行同意

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金控董事長黃男州。聯合報系資料照
玉山金控董事長黃男州。聯合報系資料照

金融業界近期爆發董事長兼職風波，玉山金（2884）董事長黃男州表示，玉山的習慣是當看到同業有被裁罰等或其他重大事件時第一個一定會反問自己並內部確認，公司立場較不希望員工在外兼職，玉山高階主管在外兼董事的就算有也很少，且一定要經過銀行同意。

黃男州2日出席與台北市立聯合醫院簽署合作備忘錄（MOU），會後受訪時做上述表示。此外，對於合併三商人壽進度，黃男州說一切順利，應該可以在第3季底前完成合併，並於年底前改名玉山人壽。

黃男州提到，獨立董事不是員工，只要遵守限制當幾家上市公司獨董的規範即可，至於玉山員工兼職都要經過公司同意，公司立場較不希望員工在外兼職，玉山以銀行為主體，當別人董事會成為利害關係人；高階主管在外面兼董事的就算有也很少，且一定要經過銀行同意。

他指出，可能有些員工在家裡經營的小企業當董事，但都要勾稽利害關係人。而玉山投信所有董事都是銀行高階主管，不太有兼職問題。

黃男州表示，當同業或非同業有被裁罰和重大事時，玉山的習慣是第一個一定會內部確認不論玉山銀行、證券、投信等子公司是否有類似問題、做何種安全裝置確保自己不會發生。

黃男州 玉山金

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