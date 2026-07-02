行員動歪腦筋非法挪用ATM清算款 「這銀行」被金管會罰400萬元

金管會今日宣布對中國信託銀行前行員挪用該行ATM清算款及財金清算款約297萬元，因案關缺失顯示該行有未完善建立及未確實執行內部控制制度的情事，而裁罰400萬元，這也是第一次有銀行「清算款」被行員不法挪用而遭裁罰的案例。

金管會表示，此案是行員利用職務之便挪用銀行掛帳時間較久且未有客戶反映的款項，金融機構應持續檢視各項作業所定相關作業控管機制的妥適性及有效性，以避免類似不法再發生。

金管會指出，中信銀的個金集中作業部前行員廖員自113年11月至114年8月間挪用該行ATM清算款及財金清算款，所涉金額約297萬元、53筆，違規行為時間約10個月。張嘉魁指出，297萬中有一部分來自財金公司的連線例如電力異常、系統中斷等因素而出現錯誤的情況，有246萬元，而50萬元的錯誤則來自於ATM。

中信銀所涉缺失包括：一、未完善建立內部控制制度：未完善建立掛帳時間較久「查無異常也無客訴」清算款返還客戶作業的控管機制：本案廖員挪用的清算款，均為掛帳時間2年以上之「查無異常也無客訴」清算款，且均低於一定金額，爰返還作業無須逐筆覆核，而為抽樣覆核。鑒於案關清算款長期無法判斷應返還的原因及對象，對於此類款項後續返還作業，應加強確認其合理性及正確性，但該行對案關清算款返還作業，未能完善建立相關控管機制，致發生廖員挪用。

未完善建立清算款返還客戶集中度異常的控管機制：廖員連續10個月挪用的清算款，最終均轉入廖員於該行同一存款帳戶，清算款於該期間內返還集中度顯有異常，但該行未完善建立相關控管機制，以利發現本案返還清算款有異常集中廖員存款帳戶情事。

其次是，未確實執行內部控制制度：未確實執行一定金額以下清算款返還客戶作業的抽查及覆核機制：該行對於一定金額以下清算款返還客戶作業，定有主管每日抽查一定比例案件覆核之機制（無須由主管逐筆覆核），主管雖於抽查及覆核的報表核章，但未留下執行相關抽查及覆核的軌跡或證明，以利後續追溯確認相關作業確實完成，核有未確實執行抽查及覆核機制。