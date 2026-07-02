中國信託商銀前行員挪用ATM清算款 金管會罰400萬元

金管會2日宣布，中國信託銀行前行員挪用ATM及財金清算款約297萬元，顯示該行清算款返還作業控管及主管覆核機制失靈，依法重罰400萬元。

金管會指出，涉案行員自2024年11月至2025年8月間，利用掛帳逾兩年、查無異常且無客訴的清算款進行挪用，違規時間長達10個月，相關款項最終均匯入其本人在中信銀的同一存款帳戶。

調查發現，中信銀對一定金額以下清算款僅採抽樣覆核，未加強確認長期掛帳款項返還的合理性，也未建立款項集中匯入同一帳戶的異常監控機制。

此外，主管雖在抽查報表上核章，卻未留下實際抽查及覆核軌跡，無法確認內控制度是否確實執行。

金管會除裁罰400萬元，也要求中信銀報送該名違法失職人員資料，並將案件態樣去識別化後，提供銀行同業作為警示。