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渣打銀行對下半年全球市場展望 預期全球經濟有望軟著陸

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office, CIO）發布今年下半年投資展望，在預期全球經濟維持「軟著陸」格局、企業獲利持續成長，以及AI人工智慧投資動能延續帶動下，風險性資產仍具吸引力。圖／渣打銀行提供
渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office, CIO）發布今年下半年投資展望，在預期全球經濟維持「軟著陸」格局、企業獲利持續成長，以及AI人工智慧投資動能延續帶動下，風險性資產仍具吸引力。圖／渣打銀行提供

渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office, CIO）發布今年下半年投資展望，在預期全球經濟維持「軟著陸」格局、企業獲利持續成長，以及AI人工智慧投資動能延續帶動下，風險性資產仍具吸引力。儘管地緣政治、能源價格及政策變數可能帶來市場波動，渣打銀行持續看好美國及亞洲（除日本）股市，並建議透過優質債券及黃金等多元資產配置，追求提升投資組合韌性。

渣打銀指出，全球市場下半年預期延續「軟著陸」與「高利率常態化」的投資環境。雖然主要央行維持審慎的貨幣政策立場，全球經濟仍展現韌性，企業獲利改善，支撐風險資產表現。隨著市場逐步消化地緣政治與政策不確定性，投資焦點將回歸基本面，其中AI相關投資與科技創新，將持續成為驅動市場的重要動能。

渣打銀指出，全球股市年初至今上漲逾12%，主要受惠於科技半導體行業的樂觀情緒和強勁獲利成長，抵消了中東衝突、油價和債券殖利率上升，以及美元走強的影響；渣打銀行預期這股樂觀情緒有望在今年下半年延續，並持續看好美國及亞洲（除日本）股票市場。

美國市場受惠於AI投資熱潮延續及大型科技企業穩健獲利成長，仍具支撐力；亞洲市場則受惠於區域科技供應鏈需求，以及中國大陸刺激政策逐步發酵帶來的投資機會。渣打銀尤其看好台灣、印度及中國大陸市場，主要動能仍是AI及科技創新帶動的長期成長趨勢。渣打銀行也提醒，部分市場評價已處相對高檔，加上IPO供給增加及市場波動仍可能帶來短期修正，投資人應透過均衡布局掌握長期機會，避免追高。

在固定收益方面，渣打銀認為目前殖利率水準仍具吸引力，可為投資組合提供穩定收益來源。渣打銀行尤其看好新興市場美元債。相較其他新興市場資產，新興市場美元債不僅具備較高的到期收益率，其對商品價格波動及外匯風險的敏感度亦相對較低，在審慎評估風險的情況下，可做為兼顧收益與風險管理的重要配置工具。此外，投資等級公司債仍可考慮做為核心持有標的，透過信用品質及區域分散，應可有助提升投資組合穩定性。

在另類資產方面，渣打銀持續看好黃金做為投資配置及分散風險的重要工具。受惠於全球央行購金需求、地緣政治不確定性，以及投資人對避險資產的配置需求，黃金仍具長期支撐；但市場累積一定漲幅後，也促使獲利了結壓力升溫。在此情境下，預計金價未來3至12個月區間下修至每盎司4750至5100美元。

匯市方面，渣打銀認為美元短期將受惠於較高利率及避險需求支撐，但隨著主要經濟體成長差距與政策利差逐步收斂，中期美元可能轉弱；歐元與部分新興市場貨幣具回升空間，亞洲貨幣則可望在美元轉弱時展現韌性。渣打銀行預期3個月內美元兌日圓，將來到1美元兌161日圓的水準，12個月內回到1美元兌155日圓。人民幣在官方政策引導下有望走強，預期未來12個月內來到1美元兌6.70元人民幣。

原油方面，渣打銀行認為短期價格仍可能受到中東情勢及供需消息影響而波動，但若地緣政治風險逐步降溫，油價最終仍將回歸供需基本面，預估未來3個月及12個月西德州原油（WTI）價格分別約為每桶80美元及70美元。

展望下半年，渣打銀認為全球市場仍將面臨能源價格、中央銀行政策、地緣政治及市場情緒變化等不確定因素。然而，在全球經濟維持成長、企業獲利持續改善及AI創新動能延續的背景下，風險性資產仍具相對投資價值，建議投資人維持均衡多元的資產配置，在掌握全球成長機會的同時，提升投資組合韌性，並降低市場波動影響。

渣打銀行

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