土銀羽球隊揚威 美國公開賽勇奪二金一銀

土銀羽球隊雙金入袋！土銀蘇力揚、劉廣珩/許尹鏸在「2026美國超級300公開賽」分別奪下男單項目、混雙項目金牌，另外，陳子睿/林煜傑也拿下男雙項目銀牌，總計摘下兩金一銀。

土銀蘇力揚目前為世界排名第46名，在本次「美國超級300羽球公開賽」以非種子身分出賽，在32強、16強、8強及4強賽事接連力退巴西、韓國、加拿大及印度新星選手，繼「2023臺北超級300公開賽」奪下銀牌後，再度闖進300系列賽金牌戰。在金牌戰，蘇力揚對決世界排名37、前世界第1印度好手斯理坎特，以21比15拿下首局，第二局雖遭對手強力反撲，但第三局蘇力揚展開一輪猛攻，不讓對手有喘息的機會，最終以21比9大比分獲勝，拿下本次賽事金牌及個人生涯最佳成績。

土銀劉廣珩/許尹鏸自今年5月合拍後也快速打出成績，本次賽事雖是兩人搭檔的第四個國際賽事，以非種子身分出賽，但在32強、16強、8強及4強賽事依序擊退墨西哥、日本、丹麥及美國好手並展現強大韌性，在多次比分落後情況下仍打出逆轉秀。本次混雙金牌戰上演臺灣內戰，劉廣珩/許尹鏸開賽即保持優勢，最終以直落二奪下金牌，世界排名可望大幅提升。

另外，土銀陳子睿/林煜傑目前世界排名37名，在本次賽事32強、16強、8強及4強戰中分別擊敗馬來西亞/印尼、臺灣、日本及丹麥選手。進入金牌戰，陳子睿/林煜傑對決日本選手，雙方你來我往激戰三局，首局落敗後，陳子睿/林煜傑隨即在第二局扳回一城，可惜在第三局讓出而錯失金牌，但已創下兩人合拍後生涯最佳成績。

土地銀行羽球隊在國際及國內賽事表現大放異彩，自今年1月迄今已勇奪國際及國內賽事33金22銀33銅，總計囊括88面獎牌。

土地銀行羽球隊近年在國內外賽事表現亮眼，尤其是黃金男雙的土銀王齊麟在「2020年東京奧運」及「2024巴黎奧運」2屆奧運，創下奧運史無前例男子雙打二連霸紀錄。另土銀「左手重砲」林俊易今年3月在英國最高層級「2026全英超級1000公開賽」奪下男子單打金牌，成為我國在該賽事逾百年來第一個男單金牌；也在今年1月「2026印度超級750公開賽」拿下金牌，創下我國史上首位在超級750系列賽男單項目摘金紀錄。此外，土銀「雙胞胎組合」李芳任／李芳至也在3月「瑞士超級300公開賽」勇奪男雙項目金牌。

除了羽球隊外，土銀女子網球隊表現亦不遑多讓，「網壇小鋼炮」梁恩碩在「2026WTA250荷蘭利貝馬公開賽」奪下女子雙打金牌，另曹家宜連續在「2026台塑盃國際職業網球錦標賽」拿下臺北站第1站及第2站女子雙打金牌。

土地銀行為臺灣羽球運動元老級推手，每年皆斥資數千萬元補助羽球隊預算、更新訓練設備器材及聘用教練與防護員，同步建立完善職涯制度，充分保障球員退役後順利接軌銀行業務。隨著土地銀行今年邁入80周年，不僅以羽球為主題打造80周年展覽活動、「闊土興地．珍檔鑫傳」行史展，同時運用環保材質信用卡「麟洋羽球認同卡」、「DoDo運動卡」，讓每筆一般消費提撥回饋金投入羽球運動發展與公益活動，以金融力量支持體育產業。