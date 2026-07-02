安聯人壽攜手滙豐銀行 推首張分紅保單 採取英式分紅

當前全球局勢快速變化、金融市場起伏不定，助力保戶提升財務韌性刻不容緩。台灣投資型保險領導品牌安聯人壽，正式進軍分紅保單市場布局新版圖，與滙豐銀行強強聯手推出第一張分紅保單「安聯人壽滙紅享富外幣終身壽險(定額給付型)」，提供壽險保障，更透過分紅機制的「紅利共享」特性，助力保戶在多變環境中精準布局資產防護網；該保單以美元收付並提供繳費六年即可享有終身壽險的保障、分紅保單採取英式分紅，且擁有雙分紅機制（非保證給付），其第四年起享增額分紅保額，長期持有下的保額朝逐年累計增加邁進，兼顧保障更能達到資產穩健成長，替家人創造更大價值。

放眼台灣市場，正面臨高齡化與少子化浪潮，民眾對保障規劃、家庭責任、退休準備及資產傳承的需求日益提升。因此金管會主委彭金隆積極推動「全齡金融」政策，強調金融服務應涵蓋人生各階段需求，從出生、成家立業到退休養老，皆能提供完整的保障與財務支持；以保險業為例，其角色由過去的事後理賠，轉型為強調風險預防與提供整合性服務，陪伴民眾面對不同人生階段的挑戰，朝向長期陪伴與風險管理的服務模式發展。

順應全齡金融需求崛起，安聯人壽推出分紅保單「安聯人壽滙紅享富外幣終身壽險(定額給付型)」，更是透過結合壽險保障與分紅機制，提供涵蓋保障、資產累積與財富傳承的解決方案，邀請保戶有機會參與公司經營成果，掌握長期價值成長動能。安聯人壽獲國際信評穆迪連五年確認台灣安聯人壽A1保險財務實力評級(IFSR)及展望為「穩定」，反映其投資型保單為台灣壽險市場的領導品牌、健全的資本適足率，以及從控股股東---安聯集團（IFSR Aa2, 穩定）所獲得的支持，預期未來12-18個月安聯人壽將維持穩定營運及強健資本水準。安聯人壽指出，其傳承德國安聯集團逾130年豐富保險經驗，全球級保險與資產管理的經營能力，以保險為核心，提供長期履約力，無論三明治族群、高資產族群、屆退及退休族，皆能在穩固的保障架構下，不受短期波動干擾。

「安聯人壽滙紅享富外幣終身壽險(定額給付型)」聚焦三大特色，擁有壽險保障的同時，持有保單來減輕自己和家人心理和財務上的壓力，打造強而有力的資產防護網：

繳費6年，終身守護：繳費滿6年即可享有終身壽險保障，主要給付項目為身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、祝壽保險金、分期定額保險金，鼓勵有需求的保戶及早投入，享有逐年累計增加的壽險保障。

穩健增值，愛的累積：保單採用英式分紅，擁有「增額分紅保額、終期分紅保額」雙分紅機制（非保證給付項目），保障功能之外提供資產累積的成長潛力。該商品的年度保單紅利有機會自第四保單年度起發放，以「增額繳清保險金額」的方式將紅利直接轉入壽險保額讓保單價值和保額隨時間價值增長，同時搭配「終期分紅」提供彈性收益機會，在累積財富的同時，兼顧長期成長與階段性回饋，打造更堅實的家庭保障。

美元配置，多元選擇：採美元收付機制，可選年繳、半年繳、季繳及月繳等四種方式，且投保年齡自0歲至75歲，滿足保戶以外幣作為財富管理的需求，達到多元資產配置，應變市場變動所產生的風險。

以40歲男性投保「安聯人壽滙紅享富外幣終身壽險(定額給付型)」為例，基本保險金額30萬美元，每年應繳保險費44,460美元，折扣後保險費43,349美元（已扣除高保費折減1.5%及金融機構轉帳件1%保費折扣），繳費6年後享有終身壽險保障，累積總繳保費260,094美元。繳費期滿後，以假設中分紅為例，從第六保單周年日起，因保障逐年增加，當若保戶持有至110歲且保單持續有效，將給付包含祝壽保險金、累積增額分紅保額及終期滿期分紅保額在內，總金額可達約2,645,024美元。

「安聯人壽滙紅享富外幣終身壽險(定額給付型)」以壽險保障為核心基礎，結合分紅機制，在公司經營成果優於預期時，保戶有機會獲得保單紅利，且依法可分配予要保人紅利比例不得低於可分配紅利的70%（實際分配仍視公司經營績效及保單條款而定）。透過長期持有與持續累積，協助保戶提升資產規劃的穩定性與彈性，從容面對未來財務需求。該商品為滙豐銀行通路獨賣商品，滙豐銀行提供豐富的金融資源，並且獨家創建安聯人壽保險輔銷顧問與滙豐銀行保險商品專家的雙重專業團隊，為您提出最適合的保險規劃以達到風險轉嫁，穩妥地打造一份不受大環境影響、充滿韌性的退休傳承計劃。