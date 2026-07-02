奧丁丁與 Saber Money 布局盧比支付 切入印度8,600億美元出口經濟圈

區塊鏈業者奧丁丁集團宣布，將Saber Money（Saber）整合至旗下穩定幣支付基礎建設OwlPay Harbor 。Saber是以亞洲市場為核心的跨境穩定幣支付基礎建設服務商，技術由獲得矽谷知名新創加速器 Y Combinator投資的數位資產平台Mudrex Inc.提供。奧丁丁指出，此次整合不僅為OwlPay Harbor開啟歐元區與英國的收付款通道，更打通直接結算至印度的盧比付款通道。

透過此次整合，OwlPay Harbor無須自建印度當地支付通道，即能將業務版圖延伸至全球規模最大的跨境支付市場之一。在截至2026年3月的財政年度中，印度的商品與服務出口額創下8,600億美元的歷史新高 。資金流主要來自全球企業向印度軟體公司、製造商及服務供應商支付的款項，而OwlPay Harbor正是專為結算這類企業級跨境支付而打造。

過去透過傳統的代理銀行網路將資金匯入印度等市場，通常耗時且費用高昂。世界銀行指出，一筆200美元的跨境匯款，平均手續費成本約6.5%，是聯合國「永續發展目標」（SDGs）所設定 3% 目標的兩倍以上 。透過整合，奧丁丁的企業客戶直接透過OwlPay Harbor發起支付，由Saber及其授權銀行夥伴負責在當地以印度盧比近乎即時完成結算，取代過去由多個中間機構層層串接的代理銀行鏈，改以單一且合規的結算通道完成付款 。此外，這項整合也讓奧丁丁的客戶得以在歐元區和英國境內，直接以歐元及英鎊進行收付。

OwlPay Harbor依其結算的交易量收取手續費，因此每開通一條支付通道，都能擴大該平台可結算並賺取手續費的企業資金流基礎，印度是目前為止納入規模最大的通道之一。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，跨境支付出現結構性的轉變，企業在引導資金流向時，仰賴的不再是個別的銀行關係，而是轉向合規的基礎建設來進行交易，也是OwlPay Harbor成立初衷，印度市場就是一個絕佳試金石。

Saber Money創辦人暨執行長Edul Patel表示，長期以來將資金匯入印度意味著必須面對多個中間機構、耗時漫長且透明度有限。透過合作，Saber將能在兼顧每筆交易合規性的前提下，以當地貨幣、近乎即時地直接結算至亞洲各地的當地銀行帳戶。