快訊

世足賽／巴洛根吞紅牌美國少一人仍2：0勝波赫 三主辦國都晉級16強！

獨／導師將學生頭髮綁成「沖天炮」羞辱 全班笑學生哭…判賠37萬

巴威颱風上午8時生成！恐成聖嬰年典型大型強颱 下周逼近台灣東方海面

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣邁入虛擬資產法元年 聯邦009825將於17日掛牌上櫃

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

立法院6月30日三讀通過《虛擬資產服務法》，正式建立我國虛擬資產服務及穩定幣發行管理制度，象徵台灣數位金融監理邁入新里程碑，也宣告台灣正式邁向虛擬資產法規元年。隨著各國監理制度逐步完善，穩定幣正從加密貨幣市場走向主流金融應用，成為全球金融創新的重要發展方向。

看好全球金融創新的長期成長趨勢，聯邦美國金融創新ETF（009825），已於7月1日正式成立，預計7月17日掛牌上櫃，提供投資人掌握金融科技與虛擬資產產業發展的新選擇。

009825成分股主要涵蓋美國金融創新領域具代表性的企業，包括Visa、Mastercard、Robinhood等國際知名公司，掌握數位支付普及與金融科技創新所帶來的成長機會。

值得注意的是，該基金採取「等權重配置機制」、精選30檔潛力股，透過布局大、中、小型企業，完整參與龍頭企業與潛力新秀的成長爆發機會，搶先佈局虛擬資產新商機。

綜合聯邦美國金融創新ETF、產品協理何彥樟表示，回顧過去十年，科技創新改變了資訊取得、消費及生活方式；展望未來，隨著人工智慧、區塊鏈及穩定幣等技術持續融合，支付、交易及資產管理模式仍有持續演進空間，相關企業營運表現可望受產業發展帶動。

金融科技 美國 立法院

延伸閱讀

虛擬資產法三讀通過

台灣下一座護國神山是它？李偉正：資產管理產業迎爆發期

2026國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 打造亞洲永續金融關鍵平台

金融競爭力論壇／國泰投信董事長李偉正：打造新的護國神山

相關新聞

蔡鎮宇一拳打出金融圈大風暴！9億賠償創投信紀錄、影響5萬受益人 國泰金的下一步？

國泰投信董事兼職爭議持續延燒，讓國泰投信陷入成立以來罕見的治理風暴，也引發市場重新檢視金融機構董事兼職、利害關係人交易與治理制度，是否仍有監理漏洞。

新台幣開盤貶0.6分 為31.88元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.88元開盤，貶0.6分

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。