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響應金融大回饋理念 華南銀行補助員工國旅1.5萬元

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
響應「金融大回饋 」理念 華南銀行補助員工國內旅遊1.5萬元 打造永續友善職場。圖/華南銀行提供
響應「金融大回饋 」理念 華南銀行補助員工國內旅遊1.5萬元 打造永續友善職場。圖/華南銀行提供

響應金管會倡議「金融大回饋」理念，華南銀行推出員工國內旅遊補助方案，提供每位員工1.5萬元旅遊補助，鼓勵同仁安排國內旅遊，透過休閒放鬆身心、增進家庭互動，促進工作與生活平衡，同時以實際行動支持國內觀光發展，展現金融業回饋社會、共享經營成果的具體作為。

華南銀行近年來營運穩健成長，在全體同仁共同努力下，各項業務持續精進，營收及獲利表現亮眼。不僅深信人才是企業永續發展的重要基石，也是提供優質金融服務的重要後盾。

除持續推動數位金融轉型、深化財富管理及企業金融業務外，也同步優化員工照顧措施，打造兼具發展機會、工作成就與幸福感的友善職場，持續提升企業競爭力與組織向心力。

此次國內旅遊補助方案，不僅是企業與員工共享經營成果的具體展現，更彰顯華南銀行重視人才發展、照顧員工的經營理念。透過完善的人才照顧措施，增進員工對企業的認同感與歸屬感，進一步提升服務品質，創造企業、員工及社會共好的正向循環。

華南銀行亦長期提供完善且多元的員工福利措施，包括結婚補助、生育補助、子女教育補助、員工健康檢查及多元社團活動等，陪伴員工在人生不同階段獲得完善支持與照顧。

其中，結婚及生育補助制度多年來深獲同仁肯定，充分展現企業重視家庭價值、推動友善育兒及營造幸福職場文化的經營理念。

未來華南銀行將持續秉持「以人為本」精神，在追求卓越經營績效的同時，持續完善員工照顧措施，打造更具幸福感與歸屬感的工作環境，讓每位同仁都能與企業共同成長、共享成果，攜手邁向永續發展的新里程碑。

華南銀行 金管會 國旅 補助

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