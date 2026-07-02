國泰爭議…彭金隆：監理沒擺爛 治理失靈

國泰世華銀行前董事長郭明鑑兼職風波引發利害關係人交易爭議，面對朝野立委抨擊金管會監督不力，金管會主委彭金隆說，「監理沒擺爛、（國泰）治理的確失靈」。至於國泰金延攬金管會卸任官員擔任獨立董事是否影響金管會的監理力道，彭金隆表示已告誡金管會同仁，「只有監理官，沒有老長官」。

立法院財委會昨審查會計師法等修法草案，郭明鑑的兼職風波成為朝野立委關注焦點。面對立委輪番質疑，彭金隆備詢時作出多項承諾，包括第一，金管會已要投信顧公會要各業者全面清查董事兼職以避免投資標的違法再度發生，並發函給銀行公會，要求金融業落實兼職檢視；第二，除了金檢國泰投信，不排除上溯至國泰金、國泰世華銀行；第三，對於退休官員轉任金融機構獨董、董事，將加強管理；第四，建立「多重查核」機制，而非僅依賴董事自行申報。

據了解，投信顧公會已在六月廿四日全面發函各業者清查董事兼職狀況，此外，金管會證期局也在六月廿九日發文多家金控及非金控體系的投信業者，進一步了解業者對於董事在外兼職的掌握方式，未來可能進一步作成通案的新規定。

立委賴士葆質詢指出，除了質疑此案暴露國泰集團內部的治理缺口，也認為金管會監理過於軟弱，根本是「監理擺爛、治理失靈」。彭金隆則回應，「監理沒有擺爛、治理確實失靈」。彭金隆指出，金管會已經對國泰投信三度約談、兩度發函。

立委吳秉叡則說，特許行業的兼職範圍要限縮，銀行董事長兼任這麼多上市公司的獨董很奇怪。彭金隆表示，會利用這次事件檢討制度，不能單靠董事申報，要建立多重查核機制，讓內控更完備，包括子公司和金控之間，或是各子公司的資料勾稽也要更完整。

立委郭國文表示，金管會就算沒有監理擺爛，也過度輕忽，他並質疑是否因為國泰金有金管會前任高官出任獨董，導致金管會對「老長官」下不了手？彭金隆表示，他已向金管會同仁要求，「金管會只有監理官，沒有老長官」。

郭國文並質疑郭明鑑兼任兩家香港公司的董事具有中資背景，要求金管會金檢國泰世華銀行。彭金隆表示，任何該釐清疑慮，金管會都有責任追查到底。