高峰對談 揭露創富新密碼／永豐金證總座蘇威嘉：建構一站式平台

永豐金證券積極響應主管機關政策，成為首家進駐「亞洲資產管理示範區」的業者，總經理蘇威嘉昨（1）日揭示未來發展藍圖，提出三大核心策略，包括：打造一站式全球資產整合平台、深化客製化傳承服務、以及引進另類投資商品，並積極導入AI科技，以提升服務時效與精準度，致力於落實以客戶為中心的財富管理模式。

永豐金證讓客戶無論身處世界何地，皆能即時掌握全球資產狀況，並能直接進行操作。此外，亦持開放態度，計畫與第三方業者合作，透過資產整合與數位化操作，真正落實以客戶為中心的財富管理規劃。

此外，針對投資商品多元化，永豐金證券期待引入更多非台灣本土的特色服務與另類投資商品（如私募商品）。蘇威嘉指出，由於台灣在私募商品購買的法規合規上相對嚴格，若未來能開放更多兩岸四地的投資管道，將能為高資產客戶提供更多元的選擇，這對整體財富管理市場的發展具有正向意義。

永豐金證券透過科技創新與服務深耕，正積極建構一個跨區域、高效率且具備高度客製化能力的財富管理平台，以回應全球高資產客戶日益複雜的理財需求。

台灣作為永豐金證券的營運基地，在IT資源與資金支援上具備最完整的優勢。