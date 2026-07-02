高峰對談 揭露創富新密碼／凱基證總座林志宏：拚翻轉銷售模式

凱基證券總經理林志宏昨（1）日表示，凱基證券在布局亞洲資產管理中心上，除了整合金控資源，凱基在香港與新加坡也擁有專業的國際級財富管理團隊，期望透過這兩大境外中心進行產品與客戶端的深度整合，翻轉過去「推銷產品（Product Push）」的模式，轉變為「吸引產品（Product Pull）」的角色，真正落實「幫客戶找產品，而非為產品找客戶」的理念。

針對台灣發展「亞洲資產管理中心」提出前瞻建言。他強調，證券業具備投資銀行（IB）的DNA，應打破現行的金融分業經營架構，由主管機關引導設計專法，給予證券業更廣闊的發揮空間，並透過稅務簡化及產品、客戶端的整合，協助台灣與香港、新加坡等國際級機構並肩競爭。

林志宏提到，近兩年隨著愈來愈多海外投資人對國際證券業務分公司（OSU）平台產生興趣，特別是看好台股未來兩三年持續多頭的趨勢，海外客戶開戶並申請交易台股相關衍生性商品及店頭市場商品的意願顯著提升，這正是台灣發展的絕佳機會。

然而，要進一步擴大資產管理中心規模，林志宏認為須克服台灣目前法規與稅務瓶頸。他強烈建議主管機關未來在亞資中心管理辦法中「另闢賽道」，引導設計一部專法能賦予證券業與星港資產管理券商公平競爭的空間。