高峰對談 揭露創富新密碼／富邦投顧董座陳奕光：強化服務與效率

隨台灣資本市場日益成熟，富邦證券進駐高雄亞洲資產管理中心，配合政府推動台灣成為亞洲資產管理樞紐政策，並確立三大發展主軸，打造全方位跨境資產管理平台，鞏固台灣亞洲資產管理中心地位。

富邦投顧董事長陳奕光表示，台灣資本市場近年表現亮眼，台股總市值已登上世界排名第五大。事實上，台灣擁有高儲蓄率與充沛的民間資金，據富邦內部評估，台灣今年底超額儲蓄預估將接近9兆元，高資產財富管理需求潛在機會龐大。

為因應市場變化並發揮亞洲資產管理中心角色，陳奕光分享，富邦明確制定三大發展主軸，透過資源整合與服務轉型，推動資本市場蓬勃發展：一、打造跨機構整合平台。透過OSU（證券）、OBU（銀行）與OIU（保險）三大平台協同運作，也就是跨通路、跨產品、跨服務，強化服務整合與效率。

二、深化高資產客戶服務。陳奕光表示，針對高資產客戶，富邦正積極建立理財顧問制度，推動傳統營業員轉型為專業財顧。服務模式也將由過去的「商品銷售導向」，全面轉型為「以客戶服務為中心」，整合投資、稅務及保險等專業領域，提供全方位資產配置建議。三、強化跨境資產管理能力。富邦將結合香港等海外據點，建立「境內服務、境外執行」的跨境服務模式。