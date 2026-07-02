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高峰對談 揭露創富新密碼／證期局副局長黃厚銘：大投信計畫邁步
亞洲資產管理中心推動近兩年，投信投顧資產規模幾乎翻倍。金管會證期局副局長黃厚銘昨（1）日表示，投信投顧管理資產規模（AUM）已從2024年6月起跑時的11.8兆元，成長到2026年5月底的22.15兆元，兆元級投信也從三家增至八家，顯示「大投信」計畫已先跨出第一步。
經濟日報昨日舉辦金融競爭力論壇，黃厚銘出席高峰對談「亞資中心創富新密碼」，與談者還包括富邦投顧董事長陳奕光、凱基證券總經理林志宏、永豐金證券總經理蘇威嘉。黃厚銘表示，亞資中心推動後，資產管理產業量能明顯提升，除整體AUM擴張外，兆元級投信家數增加，產業規模化效果逐步浮現。
產品創新方面，主動式ETF成為重要動能。黃厚銘指出，自去年5月首檔掛牌以來，截至今年5月底已有30檔，整體規模達8,700億元，帶動市場成長。
法規鬆綁也是關鍵。金管會已放寬投信、投顧接受全權委託帳戶投資單一上市公司股份，不再受單一公司股本10%限制，有助引導壽險等大型機構資金委託投信代操，擴大全委業務量能。過去因額度限制，投信若已替多個全委帳戶投資同一標的，後續委託可能受阻，影響規模擴張。
此外，金管會也放寬國際證券業務分公司（OSU）業務，開放OSU可對境外客戶辦理融資與借貸交易，強化跨境金融服務。
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