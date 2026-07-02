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金融競爭力論壇／KPMG聯合會計師事務所主席陳俊光：私募基金助攻產業

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光。記者杜建重／攝影
KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光。記者杜建重／攝影

KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光昨（1）日指出，隨著高雄資產管理專區陸續開放家族辦公室、境外基金、保單融資及私募基金等多項業務，銀行角色正從過去以銷售金融商品為主，逐步轉型為資產管理平台，未來若能進一步放寬法規及稅制，可望吸引更多資金留台，透過私募基金支持企業轉型及產業升級。

陳俊光昨日以「私募基金 亞資中心新動力」為題，進行專題演講。他點出國內私人企業及上市公司透過與私募基金合作，包括高爾夫球頭廠復盛、李長榮化工、奕力科技等，除了加速企業轉型、導入管理制度、儲備打國際盃資源，並持續透過外部併購及策略調整創造價值。

陳俊光表示，亞洲資產管理中心政策有兩大核心目標，分別是「留財」與「引資」，相較吸引海外資金來台，更重要的是讓台商及高資產客戶原本規劃布局海外資金，有機會多留在台灣5%、10%，甚至20%，再投入國內產業發展，才能真正帶動資本市場與產業升級。他指出，隨著專區措施上路，銀行除提供保單融資、金融資產組合融資及跨境金融服務外，也可協助客戶開立海外分行帳戶、銷售境外基金及私募基金，家族辦公室相關服務也逐步擴大，銀行服務模式因此從過去以產品銷售為主，轉向整合境內外資產配置、財富傳承及跨境投資的一站式資產管理平台。

不過，陳俊光也坦言，台灣私募基金市場仍有不少挑戰，包括合格投資人99人限制、稅制較為複雜、外資投資審查程序較長，以及私募基金投資期間通常長達七至十年、流動性較低，都是影響市場發展的重要因素。此外，本土私募基金規模普遍不大，優質投資標的也相對有限，使高資產客戶仍以股票、債券、基金及不動產等傳統投資工具為主，私募股權配置比重仍偏低。

陳俊光提及，近來金管會及財政部都非常重視產業聲音，未來可從四大方向持續優化，包括放寬私募基金99人限制、完善穿透式課稅制度、明確納入退休基金可投資私募股權基金，以及發展半流動性私募基金商品，降低投資人資金遭長期鎖定的疑慮。若能同步調整法規、稅制及商品設計，將有助吸引更多國內外資金投入，讓私募基金成為台灣企業轉型、AI升級及拓展國際市場的重要推手。

境外基金 李長榮化工

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