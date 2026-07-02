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回應立委質詢 金管會：只有監理官 沒有老長官
針對國泰投信案，金管會主委彭金隆昨（1）日定調，國泰治理、內控確實失靈，但否認金管會監理擺爛。面對外界質疑「門神說」，他強調「金管會只有監理官，沒有老長官」，並將從三路補破網。
有立委質疑金管會監理擺爛，彭金隆表示，重大偶發通報具「重大性、偶發性」，通報初期許多資訊並不明確，金管會需時了解、蒐集資訊，也需與通報機構溝通。金管會已超過三次通知國泰投信補件、三次約詢國泰相關人員說明，並發函兩次處理，必要時才金檢。
檢查局長賴欣國補充，檢查局已於6月22日進駐國泰投信，預計查到7月8日，約三周，必要時會延長。
彭金隆表示，此案凸顯制度落實問題。首先，此案攸關基金投資標的與受益人權益，金管會已請投信投顧公會全面清查各投信業者利害關係人控管情形。
其次，現行兼職規範是否足以回應外界期待，金管會將進一步檢視。第三，未來必須透過多重勾稽與查核機制，以避免事件重演。
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