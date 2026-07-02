國泰金總座李長庚宣示三大改革 精進內控

針對國泰投信誤踩利害關係人紅線事件，國泰金控（2882）總經理李長庚昨（1）日率領旗下各子公司高層向大眾致歉，他並指出，事件發生後，董事長蔡宏圖第一時間召集所有董總召開法遵會議，要求全面檢討。

國泰金昨日舉辦國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，董事長蔡宏圖因要事缺席，由副董事長蔡宗翰代表。李長庚指出，這段時間外界的批評指教，都會虛心接納並感激。

李長庚表示，未來國泰將進行三大改革，一是聘請外部顧問公司檢討內控制度，二是原則禁止高階主管（董總）兼職、例外核准，三是持續精進改善，防範類似風險。

針對此次事件發生原因，李長庚說明，國泰世華銀行前董事長郭明鑑當時確實有依規定向金控申報兼任世芯-KY獨立董事，但未依投信個別規定向國泰投信申報；此外，投信原本也設有定期與金控系統比對的覆核機制，但去年7月未完成比對，而導致未及時發現申報落差，「就是烏龍」，連續的疏失才導致事件發生。

李長庚表示，這段時間有許多批評指教，原則上國泰金控都會虛心接受，讓國泰將來把事情做得更好。

為了防範類似的事件再發生，首先，國泰將聘請外部顧問公司，從金控到子公司，逐步檢討制度、規章、辦法、作業流程，資訊全面檢視、串接與整合。外部顧問公司選擇目前正積極評估中，會傾向尋找在內部控制、內部稽核領域具有專業能力的單位協助。

其次，針對高管的兼職，李長庚說，國泰金控旗下所有子公司的高管兼職就是「原則禁止、例外核准」，所謂的例外，是指財金公司等牽涉到行業經營、需維繫資金流的機制等，可擔任兼職，其他一律禁止，他也為此請辭開發國際的常務董事一職。

第三，將此次的損失視為一堂非常昂貴的課程，讓各界作為案例研究來看，國泰則從中分析問題、找答案，防範未來發生類似錯誤。